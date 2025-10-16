Rafael Amargo sorprende a todos tras contar donde ha estado ingresado: "El diagnóstico ha salido bien"

Momentos complicados para Rafael Amargo que, tras ser absuelto el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de un delito de tráfico de drogas por el que fue detenido en diciembre de 2020 y por el que se enfrentaba a 9 años de cárcel, acaba de superar un delicado bache de salud.

Tal y como hacía público su mujer Luciana Bongianino el 20 de septiembre, el bailaor se encontraba ingresado en un hospital de Madrid por una infección de colon -con fuertes dolores y fiebres altas, él mismo confesó que a punto estuvo de sufrir una perforación- de la que afortunadamente se encuentra bastante recuperado después de pasar en el centro médico aproximadamente 2 semanas.

Rafael ha reaparecido en la presentación del vino que el artista Chico Castillo ha lanzado en colaboración con las prestigiosas bodegas Pinord, 'The Gipsy', y nos ha contado que "gracias a Dios el diagnóstico ha salido bien. Y a brindar por la salud, que es lo más importante, esté en su sitio". "Esto son anuncios que te da la vida para regular... Uno ya tiene otra edad, entra en otra etapa más seria y, bueno, lo puedo estar contando, que es lo más importante" reconoce.

Como ha relatado, "no había padecido de nada de colon ni nada de esto. La verdad es que nunca había tenido problemas de salud. Las fiebres eran muy altas y hasta que encontraron que venía de una inflamación en el colon, tardaron un poco... Ahora ya, de golpe, me he centrado en eso. Me he vuelto como un poco hipocondríaco. Pero bueno, mira, me he quedado muy delgadico. He perdido como 8 kilos".

Sin embargo, en cuanto ha tenido algo de fuerzas ha retomado sus compromisos profesionales y, tras la polémica por la escasa venta de entradas para su espectáculo, el pasado fin de semana actuó en Granada: "Han estado bien, han estado bien sobre todo porque artísticamente tengo muchas ganas de bailar y tengo muchas ganas de contar muchas cosas. Es como un periodo después de la pandemia y todo lo que me ha pasado, como de 8 o 10 años que no he bailado, entonces hay una generación grande que no me ha visto bailar, ¿no? Entonces tengo que por lo menos darme ese gusto y aparte que yo lo necesito. El arte" confiesa, sin ocultar que está deseando dejar atrás los años más duros de su vida.

A nivel mental, ¿le ha pasado factura todo lo que ha pasado? Como asegura, "de la cabeza todo este tiempo he estado muy bien". "Bueno, me ingresaron como en un centro de salud mental psiquiátrico. Y cuando yo me vi haciendo con el iPad una videoconferencia, un juicio, que eso no podía ni defenderte ni nada, salí corriendo" ha revelado, haciendo público por primera vez que estuvo en un psiquiátrico tras su detención.

"Si no me ha atacado la cabeza que la tengo en su sitio, pues bueno, un poco el oído también, he perdido como mucha audición de los dos oídos, he perdido un poco de vista y ahora me está saliendo por ahí. Pero claro, es que ha sido mucho, mucho, mucho y he estado muy fuerte todo este tiempo. Y uno se derrumba. Llega un momento que uno se derrumba porque no somos máquinas, somos humanos y tenemos sentimientos. Y además yo soy muy sensible con las cosas. Es decir, el dolor ajeno me duele a mí también. Pues imagínate cuando es mío. Pero no lo muestro, no lo muestro. Siempre voy tirando, voy tirando y entonces ahora ya pues... Tranquilidad y a curarse y buenos alimentos" expresa emocionado, haciendo balance de lo que ha sufrido estos años.

Extranjero

Un delicado trance que todavía no ha terminado, ya que como se lamenta, va a irse al extranjero en busca de oportunidades profesionales porque "aunque me siento español por los cuatro costados, ahora mismo estoy sufriendo una cancelación, una cancelación absoluta. Hace casi dos años que estoy absuelto de todo y nadie hace por remediar, ¿no? El silencio, el que calla otorga, y el silencio también es una complicidad cuando lo sabes, ¿no? ...y todo el mundo... ...pues bueno, una cancelación muy grande, muy seria...".