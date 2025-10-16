Rosa sentencia su presencia en Pasapalabra: "La he liado"

Rosa ha protagonizado su Rosco más extraño en sus 230 programas en Pasapalabra, por cómo ha transcurrido y por un final lleno de dudas tras afrontar una remontada contra Manu. La coruñesa ha sido la encargada de comenzar este duelo tras haber acumulado nueve segundos más, en parte gracias a su pleno en La Pista. Roberto Leal ni podía creerse la racha que llevan los dos concursantes: “¡Son mis hijos!”.

Lo llamativo en este Rosco ha sido la cautela con la que Rosa ha jugado, hasta el punto de que ha terminado su primera vuelta con sólo 14 aciertos. Siempre ha ido por detrás en el marcador respecto a Manu, que ha jugado a su ritmo habitual pero logrando importantes ventajas, como en un parcial de 19-10.

El madrileño se ha plantado con 21 aciertos, al verse sin opciones de ganar el bote de 2.254.000 euros. Rosa necesitaba cuatro respuestas para empatar y, ya a solas con Roberto Leal, se ha enfrentado a ese examen. Creyendo tener ya incluso la victoria en su mano, la concursante incluso ha arriesgado. Ha fallado y, de repente, le han surgido las dudas: ¿ha cometido el error con 22 aciertos o con 21? “¡La he liado!”, ha exclamado.

Roberto Leal habla de los dos concursantes

Quién mejor para analizar a Manuel Pascual y a Rosa Rodríguez como concursantes que quien les ha visto llegar y convertirse tarde a tarde en una pareja histórica de Pasapalabra.Roberto Leal tiene claro por qué los dos "han marcado una época y se van a recordar para siempre en la historia" de este programa.

"Lo que tienen es juventud, desparpajo y una simpatía natural que no buscan, ellos no van a la broma fácil ni a ser uno más que el otro", asegura el presentador. Por eso, les describe como "gente normal, como cualquier chaval de la calle, que están trabajando, estudiando, que lo que tienen es lo que ellos han conseguido, nadie les regala nada". Y les define como "un referente".

En esta entrevista, Roberto también les analiza uno a uno. De Manu dice que es "la humildad personificada". Sobre Rosa destaca que es "la constancia, el perseverar y la concentración pura". Confiesa que de ninguno podría haber predicho, en su primera Silla Azul, que llegaría tan lejos pero se alegra de que lo hayan conseguido: "Les tengo muchísimo cariño". A estas alturas, tras más de 350 programas con Manu y más de 220 con Rosa, el presentador tiene claro que tiene sentimientos encontrados sobre el día en el que uno complete en El Rosco. "Ojalá el bote caiga pronto, pero a mí me dará mucha pena porque entonces sería despedirme de ellos", reconoce.