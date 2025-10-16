Sofía Suescun ha confesado en sus redes sociales estar "viviendo su mejor momento". Una declaración de intenciones que llega en plena tormenta familiar, tras la reconcialiación de su madre, Maite Galdeano, con su hermano, Cristian Suescun.

En sus redes socialese ha publicado un mensaje repleto de dardos hacia su madre y su hermano. "Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. Si no te aceptan cómo eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional", ha comenzado, dejando claro que no quiere saber nada sobre Maite ni sobre Cristian: "Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad. Hay personas ahí fuera dispuestas a darte amor verdadero, sin necesidad de llevar tu sangre". "Estoy harta de vivir de lo que se espera de mí. Valoro más que nada mi libertad, mi paz interior y mi esencia. He aprendido a vivir el presente sin anclarme en el pasado. Sin ahogarme en el futuro. Aquí y ahora. Y si a alguien le incomoda... No pasa nada", ha sentenciado.

La joven continñua con su faceta como influencer, mostrando partes de su vida, de sus outfits, de su entrenamiento e incluso de sus retoques estéticos. Incluso de auqellos que nos alen cómo ella esperaba.

Desde hace algún tiempo, la hija de Maite Galdeano se había dado cuenta de que algo estaba ocurriendo en su rostro. Concretamente, en la zona de las ojeras. Todo ocurría después de un retoque estético al que ella se sometía, precisamente, para mejorar la apariencia de esta zona... Pero nada más lejos de la realidad, cuentan desde Outdoor.

Sofía Suescun "asustada" por el desastre de su retoque estético en la cara: "Exceso de ácido hialurónico" / INSTAGRAM

Aquel retoque terminó resultando en un desastre estético que empezó a preocuparle. Para explicarle a sus incondicionales lo ocurrido, la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' ha compartido fotos de su antes y después de ponerse de nuevo en manos de profesionales para solucionar estos dudosos resultados, que habían modificado sus facciones. Según ha explicado, el origen del problema era un "exceso de ácido hialurónico", con el que se había intentado tratar la ojera, obteniendo el resultado contrario. "No sé si apreciáis un cambio de rasante o bache, como le llamo yo", señala la pareja de Kiko Jiménez -que se acaba de someter a un injerto capilar-.

Lo que han hecho para solucionarlo y "eliminar el exceso" es inyectarle hialuronidasa; una enzima que degrada el ácido hialurónico y que se utiliza para estos casos. Es decir, para corregir resultados no deseados de rellenos estéticos, como irregularidades, bultos o exceso de volumen.