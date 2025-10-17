Alertan a Irene Rosales de que corte con su nueva pareja por su pasado: "Huye, o sea, ahí no es, Irene, ahí no es"

Muy amiga de Marlene Mourreau, Amor Romeira no se ha perdido este jueves la presentación en Madrid del nuevo espectáculo protagonizado por la vedette francesa, 'Rêve Cabaret', donde no ha dudado en lanzar una enigmática advertencia a Irene Rosales respecto a Guillermo, el joven con el que ha recuperado la ilusión tras su separación de Kiko Rivera y con el que ha sido fotografiada besándose y paseando de la mano, dejando entrever que su relación estaría más afianzada de lo que pensamos a pesar de que solo ha pasado un mes y medio desde que anunció su ruptura matrimonial con el hijo de Isabel Pantoja.

"Huye, Simba. O sea, solo te resumo en que huye, Simba" ha respondido haciendo un guiño a la película de 'El Rey León' cuando le hemos preguntado por el nuevo amor de la andaluza. "Yo creo que Irene no es consciente de con quién está, y yo tengo unas informaciones que desconozco si ella es conocedora, pero como yo sí las tengo y me puedo posicionar... Huye, o sea, ahí no es, Irene, ahí no es" ha insistido, asegurando que "yo no desearía que una amiga mía estuviera con Guille".

Sin entrar en detalles porque se debe a su puesto de colaboradora de 'Fiesta', Amor ha dejado entrever que más que por los rumores que apuntan a que el sevillano habría compaginado a la exmujer de Kiko con otras dos chicas al principio, "son datos de los tiempos, informaciones, muchas cosas que contaré evidentemente. Van a salir datos, informaciones turbias de Guillermo a las que va a tener que hacer frente Irene. Pero sí puedo adelantar que yo, una amiga mía, no quisiera que estuviera con Guillermo".

"Creo que la prensa siempre esperó ese trasiego de idas y venidas de las nuevas chicas de Kiko Rivera, y al final la única que ha rehecho su vida es ella. Al final creo que se apuntó muchísimo a que íbamos a ver a Kiko desatado y no lo hemos visto" ha añadido enigmática, revelando que aunque "no soy de juzgar a las mujeres, nos faltan datos. Todo a su debido tiempo, pero el resumen es que yo no quisiera que una amiga mía estuviera con Guillermo, creo que con eso es suficiente".

Volviendo a Marlene Mourreau, la francesa no dudaba en dejar una publicación en la cuenta oficial del programa de Telecinco Bailando con la estrellas, donde participó hace unas semanas Rosales. "n serio?!! No había otros invitados a poner!?? Quién es el director de este programa..?!? No entiendo nada…. Solo los amiguitos del corazón".