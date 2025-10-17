Gloria Camila se rompe en Supervivientes tras la inesperada expulsión: "Me da pena que se vaya, es una persona a la que le di una oportunidad aquí..."

Tras la salvación de Gloria Camila el pasado martes en la 'ceremonia de salvación', la expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025' estaba este jueves entre tres de los pesos pesados de la edición: Adara Molinero, Iván González y Miri Pérez-Cabrero, que han reconocido que a estas alturas de la aventura y ya iniciada la cuenta atrás para la final, les daría mucha pena tener que abandonar Honduras pese a lo dura que está resultando la experiencia.

Como vaticinaban la hija de Rocío y Jessica Bueno, la primera salvada de la noche era la hija de Elena Rodríguez, por lo que la expulsión de convertía en un duelo cara a cara entre la exconcursante de 'Masterchef' y el novio de Teresa Bass, a los que Jorge Javier Vázquez, consciente de los nervios del momento, no hacía esperar demasiado para comunicarles que la audiencia había decidido salvar a... ¡Miri!

Muy emocionado, Iván reconocía antes de abandonar la palapa definitivamente que aunque "ha sido duro esto y lo pasamos mal, merece la pena". "Me ha servido mucho a nivel personal, valorar la vida tan bonita que tengo. Sencilla pero muy bonita. Las cosas sencillas que siempre vamos con prisa y no nos da tiempo a valorar, pues eso he aprendido. Quiero dar las gracias a toda la productora, a todos mis compañeros porque no hubiera sido lo mismo sin vosotros" ha expresado.

"Tu sonrisa era un rayo de luz por cómo nos recibías a todos, es muy importante tener a una persona como tú" le confesaba a Laura Madrueño antes de fundirse en un gran abrazo con la presentadora después de que ésta le agradeciese su entrega durante el reality.

Ha sido entonces cuando las cámaras han enfocado a una Gloria Camila completamente rota que no podía contener las lágrimas ante la expulsión de su 'archienemigo', con el que ha protagonizado diferentes enfrentamientos a lo largo del concurso: "Me da pena que se vaya, es una persona a la que le di una oportunidad aquí... me abrí en canal con él y le cogí cariño. Y de verdad que estoy dolida por eso. Ya vamos siendo pocos, y las palabras a Laura que es una verdad como un templo y todo..." ha reconocido muy apenada antes de despedirse con un emocionante abrazo de Iván.

Además, y después de confesar -minutos antes de su expulsión- su amor por Teresa, asegurando que "si alguna vez he tenido alguna duda, es la pieza perfecta que encaja en el puzzle de mi vida. Quiero todo con ella y nada sin ella, te quiero muchísimo", el gaditano podía hablar con su novia antes de marcharse para siempre de Los Cayos Cochinos.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho. Gran superviviente y gran persona, el que te conoce sabe lo buena persona que eres. Todo el tiempo que ha estado ahí ha servido para que él analice sus cosas y sea más sentimental", ha expresado la influencer, al que Iván ha agradecido sus palabras y la defensa que ha hecho de él en plató. "El mejor premio que tengo le tengo en casa y eres tú" ha confesado.