Pasapalabra confirma la gran noticia que los espectadores estaban esperando: programa especial para Manu que califica de “Un sueño”

Manu ha hecho historia en Pasapalabra. Llegar es un sueño. Otro es mantenerse, pero Manu ha superado todas las expectativas. Él mismo lo reconoce al hablar de Orestes Barbero y sus 360 programas: “Es un récord que nunca pensé que iba a superar”. Lo ha hecho y se ha convertido en el concursante más longevo en toda la historia de Pasapalabra.

Como celebración, Manu se enfrenta a su Rosco más personal… y diferente, porque esta vez le damos una palabra que él tiene que definir. Para la B de Bote, responde: “Un sueño”. Y va más allá cuando le preguntamos, con la F, por el Futuro: “¿Quién lo sabe? Espero que bonito, con el bote”.

Si algo tiene Manu, con la E, es Experiencia: “Te da muchas tablas en las pruebas, es un grado”. Con la P, destaca qué es Pasapalabra para él: “El programa de mi vida, aquel sueño por el que he luchado por estar”. Se ha hecho realidad y, además, con muchas R de Récords: “Son cosas que no piensas realmente y que, cuando van llegando, te hacen mucha ilusión”.

Pasapalabra ha actualizado así la lista de concursantes más longrevos en el programa:

Orestes es el siguiente en este ranking de concursantes con más participaciones en la actual etapa de Pasapalabra. Durante mucho tiempo, su marca de 360 programas parecía casi imposible de superar, hasta que llegó Manu. No obstante, el burgalés marcó un hito imposible de olvidar y es un referente esencial, tanto a nivel personal como por la huella que él y Rafa dejaron como pareja hasta que el sevillano se llevó el bote.

El primer ganador del bote en esta etapa de Pasapalabra lo logró tras 260 programas, una cifra que no nos habría importado que fuese más alta si eso significaba que seguiríamos disfrutando de Pablo cada tarde en el programa.

Todo parecía que Moisés acabaría alcanzando ese segundo puesto de Pablo, pero el bote de Óscar provocó que el riojano se quedase en la cifra de 245 programas. Eso sí, el camino de Moisés no fue nada fácil, pues protagonizó dos duelos frenéticos durante esta etapa: primero con Fer, y más tarde con Óscar.

Rosa Rodríguez llegó a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024. Tras superar la Silla Azul, se convirtió en rival de Manu. Programa a programa, esta pareja se ha convertido en la más longeva en la historia del concurso. Además, la coruñesa es la primera mujer que ha entrado en el club de los bicentenarios.

El tercer ganador del bote, Rafa Castaño, necesitó 197 programas para lograrlo tras unos intensos duelos frente a Orestes. Para la historia queda que ha sido el mayor bote entregado en la historia, ¡y que completó El Rosco entero de manera consecutiva!

El actual ganador del bote, Óscar Díaz pasó de celebrar sus 150 programas para, una semana después, ganar 1.816.000 euros tras 157 programas. Siempre cauto, el madrileño optaba por no arriesgar en El Rosco, pero aquella tarde del 15 de mayo, con la victoria ya en su mano, decidió arriesgar, logrando el bote de una manera épica.

El único de esta lista cuya participación se vio cortada por la Silla Azul. Jaime Conde nos regalaba cada día un duelo encarnizado con Orestes, pero una mala tarde lo dejó fuera del programa. En la memoria quedan sus 102 programas, dejando una huella imborrable en Pasapalabra.