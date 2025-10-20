De los actores del momento a la reina de la prensa del corazón: lista de invitados de 'El hormiguero' del 20 al 23 de octubre
El programa de Pablo Motos recibe a grandes nombres del deporte, la música, la televisión y la alta sociedad en una de sus semanas más variadas de la temporada
Carlos Merenciano
‘El Hormiguero’ arranca una nueva semana en Antena 3 con un cartel de invitados de primer nivel. Pablo Motos se prepara para recibir a figuras del deporte, la música y el espectáculo en una agenda marcada por la actualidad y los grandes estrenos.
El lunes 20, Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, abrirá la semana repasando su dilatada trayectoria en el mundo del deporte. El exfutbolista reflexionará sobre su etapa al frente de la Selección Española, con la que ha conquistado la Eurocopa 2024 y la Nations League 2023, y hablará sobre los retos que afronta el equipo de cara al próximo Mundial de 2026.
El martes 21 será el turno del grupo Taburete, que vuelve al programa para presentar su sexto álbum de estudio, titulado ‘El perro que fuma’, que verá la luz el 28 de noviembre. Willy Bárcenas y Antón Carreño compartirán con Pablo Motos cómo ha sido el proceso de creación de este nuevo trabajo, además de avanzar detalles sobre la gira nacional que los llevará por las principales ciudades españolas.
La noche del miércoles 22 estará protagonizada por Blanca Suárez y Manu Ríos, que acudirán al programa para promocionar ‘Respira’, la nueva serie de Netflix que se estrena el 31 de octubre. La ficción, ambientada en un hospital público de Valencia, aborda el impacto de la privatización sanitaria a través de un potente elenco encabezado por Najwa Nimri y Borja Luna, además de los dos actores invitados.
El jueves 23, Isabel Preysler pondrá el broche de oro a la semana con la presentación de sus primeras memorias, tituladas ‘Mi verdadera historia’. En el libro, la icónica figura de la crónica social española rompe su silencio para desmentir rumores, repasar su vida mediática y abrirse sobre algunos de los momentos más difíciles que ha atravesado.
