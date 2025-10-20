El programa de Susanna Griso da la información que no va a gustar a Kiko Rivera sobre la ueva relación de su ex: "con el calendario en la mano"

Cabizbajo y con una seriedad que habla por sí sola. Así ha reaparecido Kiko Rivera ante las cámaras en las que son sus primeras imágenes tras salir a la luz la nueva relación de Irene Rosales con un empresario sevillano llamado Guillermo.

Tras varios días alejado del foco mediático en los que tan solo ha utilizado sus redes sociales para promocionar sus actuaciones, el hijo de Isabel Pantoja se ha dejado ver por fin públicamente después de que su todavía mujer haya confirmado su historia de amor con el atractivo joven tras protagonizar en actitud cómplice con él las portadas de las revistas 'Lecturas' y 'Semana'.

A pesar de que en los últimos días se ha dicho que Kiko estaría molesto y dolido con Irene porque Guillermo es de su entorno -le conocen desde 2020, cuando les puso el césped artificial en su casa de Castilleja de la Cuesta- las fechas de cuándo empezaron su romance no le cuadran, y además no entiende por qué no ha sido más discreta con su nueva relación, la primera reacción del Dj ha sido de indiferencia y silencio sepulcral sobre cómo se ha tomado que la influencer haya rehecho su vida amorosa tan rápido.

Jota Caral

'Escoltado' por un grupo de amigos y fumando -aunque lo último que supimos antes de su separación es que llevaba un tiempo sin fumar, pero parece que ha caído de nuevo en el vicio- Kiko ha entrado en una discoteca de Sevilla para cumplir con sus compromisos profesionales sin decir una sola palabra ante las cámaras, sin confirmar o desmentir si su relación con Irene no es tan cordial como dijeron tras su ruptura, y qué hay de cierto en que está enfadado con ella.

Ignorando al reportero, el Dj tampoco ha querido pronunciarse sobre la reacción de su madre a su separación, dejando en el aire si Pantoja siempre creyó que su mujer era "un lobo con piel de cordero" que le iba a "dejar tirado".

Irene Rosales responde pletórica a las informaciones sobre la "doble vida" de su nuevo amor

Mes y medio después de anunciar su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales está feliz y ha decidido dejar de ocultar su incipiente historia de amor con un atractivo empresario sevillano llamado Guillermo con el que esta semana protagoniza las portadas de las revistas 'Semana' y 'Lecturas'.

Mientras la exnuera de Isabel Pantoja afianza a pasos agigantados su nueva relación dejándose ver ante las cámaras con su chico, e incluso lo ha introducido ya en su círculo asistiendo con él a la fiesta del cumpleaños de su hermana Teresa, las informaciones no cesan sobre cuándo surgió su romance, y sobre la "doble" (e incluso triple) vida amorosa del joven, que en un principio habría compaginado a la influencer con dos mujeres más.

Tal y como han revelado en 'Fiesta', Guillemo e Irene tendrían contacto desde marzo -aunque se desconoce cuando iniciaron su relación-, y Amor Romeira ha asegurado que el andaluz habría solapado tres relaciones, afirmando que cuando ya estaba con la ex de Kiko seguía con una chica llamada Marta, a la que habría escrito para volver con ella cuando la excuñada de Isa Pantoja viajó a Madrid para participar en 'Bailando con las estrellas'. Además, y aunque se ha dicho que se habría separado recientemente, según la exgran hermana seguiría casado.

"Huye Simba. Guillermo ha solapado no solo dos relaciones, sino tres relaciones. Cuando una se creía la protagonista, aparecía otra. Cuando la otra se sentía protagonista, aparecía Irene" ha contado la colaboradora. Una información que ha hecho reaccionar a Luis Rollán, íntimo amigo de Kiko e Irene, que ha apuntado que "Irene no está siendo engañada y Guillermo no ha hecho nada malo".

También ha aportado más 'luz' a este culebrón sobre la vida amorosa del sevillano otra persona del entorno de Irene, Raquel Bollo, que reconociendo que no sabe si ha solapado a estas mujeres, ha desvelado que Guillermo e Irene empezaron en agosto; con Marta estuvo en julio y hasta mediados de agosto, y habría sido sollo un rollo. Y que además también mantuvo una relación con otra chica llamada Vane.

Informaciones que ponen al novio de la influencer en una tesitura complicada, y a las que la ex de Kiko ha reaccionado con indiferencia, dejando entrever que no le importa en absoluto que se esté especulando con que la habría compaginado con otras dos mujeres.

Tranquila y sonriente, Irene ha confesado que "yo he dormido muy bien", apuntando así que lo que se está diciendo sobre Guillemo no le quita el sueño. "Que yo he dormido muy bien" ha repetido despreocupada, confirmando así que confía en su nueva ilusión y no considera que la haya engañado.

Pletórica, la andaluza no ha podido contener la sonrisa cuando la prensa le ha comentado que se la ve muy bien con él, confesando que está encantada con su nueva relación: "Está todo bien. Gracias" ha expresado, aclarando que no es el "momento de brillar" como ha publicado en Instagram, sino que "no hay que dejar de brillar que es diferente".

Una cara de felicidad que se le ha borrado cuando le hemos preguntado por Kiko, dejando en el aire si es cierto que está enfadado y dolido con que haya hecho pública su relación con Guillermo tan pronto, y cómo va su divorcio.