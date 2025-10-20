Rocío Carrasco habla alto y claro tras su separación de Fidel Albiac: "Dos meses fuera"

Rocío Carrasco ha regresado a España tras varios meses fuera por su participación en Hasta el fin del mundo (Race Across the World), el nuevo formato de TVE presentado por Paula Vázquez en el que compartió aventura con rostros como Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet o Yolanda Ramos. La experiencia, que la ha mantenido completamente desconectada del mundo exterior mientras recorría Latinoamérica sin móviles ni lujos, le ha servido para recargar energías y regresar renovada. Su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas ha causado una gran expectación para todos los que han estado esperando sus primeras palabras tras semanas marcadas por la polémica entrevista de su hija, Rocío Flores en televisión.

Acompañada de una sonrisa y visiblemente relajada, la hija de Rocío Jurado se ha mostrado cercana y alegre tras aterrizar, asegurando que la experiencia ha sido "inolvidable e increíble" y que regresa con energías renovadas. Durante su participación, ha compartido convivencia con reconocidas personalidades, entre las que se encuentra Alba Carrillo, quien no ha dudado en mostrar en sus redes sociales la buena relación que ambas mantienen.

Durante su ausencia, se ha vivido cierto revuelo mediático tras la reaparición televisiva de su hija, Rocío Flores, quien volvió a un plató después de mucho tiempo y habló sobre su relación con su madre. Sus declaraciones generaron comentarios y apoyos, especialmente el de Olga Moreno, que defendió públicamente a la joven y reiteró su cercanía con ella. Pese a todo, Rocío Carrasco prefiere mantenerse al margen y no pronunciarse sobre las polémicas familiares.

A su llegada a España, ha dejado claro que desconoce completamente lo ocurrido durante su estancia fuera. "Llevo dos meses fuera y ni sé ni quiero saber, si te soy sincera", ha afirmado con serenidad cuando ha sido preguntada por la entrevista de su hija. También ha confirmado que ha estado totalmente aislada, sin acceso a televisión ni noticias nacionales, centrada únicamente en su experiencia: "Ahí he estado aislada, no sabes nada de lo que ha pasado en España. Claro, de eso se trata". Fiel a su estilo, ha respondido con ironía a las preguntas de la prensa, feliz y tranquila por reencontrarse con los suyos, especialmente con Fidel Albiac, de quien ha reconocido haber echado mucho de menos durante estos meses, restandole importancia a la reciente muerte de su padre.

Las imágenes de su llegada y sus palabras dejan entrever una Rocío Carrasco tan serena como siempre, reconciliada consigo misma y decidida a no dejarse arrastrar por nuevas polémicas familiares.

Habla Ortega Cano

Inesperada expulsión de Gloria Camila este domingo de 'Supervivientes All Stars'. A pesar de que la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano sonaba como una de las grandes favoritas para llevarse el maletín, y hasta ahora siempre había contado con el apoyo incondicional del público en las nominaciones, su íntima amiga Jessica Bueno le ganaba la partida en su trepidante e igualadísimo duelo por ver quién se convertía en la octava expulsada de la edición coincidiendo con el inicio de la recta final del reality.

"He intentado sacar la mejor versión de mí, mostrar la evolución que he tenido en estos años, dejar a la niñata que era en mi edición y dar lo mejor de mí" confesaba rota en lágrimas, asegurando que a pesar de su expulsión y de que le hubiese gustado continuar en la isla, se va feliz por Jessica, a la que ha animado a darse cuenta de lo que vale y deje de "subestimarse".

Un emocionante adiós que ha dejado sin palabras a los incondicionales de 'Supervivientes All Stars', y al que Ortega Cano ha reaccionado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press este lunes durante un paseo con su perro tras disfrutar de un desayuno con amigos en una terraza cercana a su domicilio.

Parco en palabras, pero sin perder la sonrisa, el torero ha reaccionado con resignación a la expulsión de Gloria Camila: "Así es la vida. Las cosas son como son" ha expresado, confirmando que "por supuesto" que está muy orgulloso del paso de su hija por la isla, que le ha servido para mostrarse tal y cómo es y que el público la conozca mejor 8 años de su primera vez en los Cayos Cochinos junto a su exnovio Kiko Jiménez.

"Sí, estamos muy contentos" ha añadido, revelando que tanto él como el resto de la familia estarán en el plató de Mediaset para recibir a la joven cuando regrese a España después de más de 50 días sin verla.