Rocío Flores emite un comunicado tras el adiós de la hija de Rocío Jurado: "Ahora van a salir todos"

No ha podido ser. A pesar de que Gloria Camila sonaba como una de las grandes favoritas a hacerse con la victoria en 'Supervivientes All Stars 2025', y de que hasta ahora había contado con el apoyo incondicional de la audiencia, la hija de José Ortega Cano se ha convertido este domingo en la última expulsada del reality tras un intenso e igualado duelo con su gran amiga Jessica Bueno.

Un adiós en el que la colombiana ha roto a llorar muy emocionada por tener que abandonar Honduras en la recta final de la aventura, y al que Rocío Flores -la gran defensora de su tía mientras ha estado en el concurso- ha reaccionado rotunda a través de sus redes sociales, arremetiendo directamente contra tres de los concursantes.

Al inicio de la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco hacía un último alegato para que sus seguidores hiciesen un esfuerzo final para salvar a Gloria frente a Jessica, Carlos Alba y Tony Spina: "Ojalá y te salves esta noche. Ojalá la gente sepa valorar lo que es un concursante que ha dado el 100% por y para este concurso. Una persona que es buena superviviente, una persona que también ha sido líder, pero, sobre todo, una persona que va con la verdad por delante y quizás eso le pueda perjudicar. Ojalá la gente sepa ver las caretas que hay en ese concurso y se queden las personas que tienen corazón y son reales", compartía en sus stories junto a una imagen de tía y sobrina presumiendo de la maravillosa relación que tienen.

Tras su expulsión, y sin ocultar su decepción con la audiencia a pesar de que ha asegurado que "me siento súper afortunada de que la votación haya sido tan reñida, y me siento súper orgullosa del pedazo de concurso que ha hecho Gloria, de las dos supervivientes que son Jessica y Gloria", la nieta de Rocío Jurado ha arremetido directamente contra "todos los falsos que hay ahí en ese concurso, que son Torres, Miri y Carlos".

"Ahora es cuando van a salir concursantes de 'Supervivientes' a la luz y no van a tener más remedio que sacar su verdadera cara porque ya la tonta útil, que ha sido Gloria durante todo el concurso, que ha sido la que se ha mojado realmente, la han mandado a su casa. Así que me siento súper feliz del gran concurso que ha hecho y de que ha llegado hasta donde ha llegado", ha sentenciado.

"Gracias de corazón a todas las personas que habéis votado. Morena, te esperamos con los brazos abiertos" ha añadido, feliz en parte por el regreso de Gloria a casa, a la que está deseando volve a ver.

Tras las nominaciones, en las que Jessica ha tenido un papel protagonista como líder al salvar a Tony Spina y nominar directamente a Rubén Torres, Rocío ha vuelto a tomar la palabra en Instagram con un vídeo en el que se ha reafirmado en su opinión de que Miri, Carlos y Torres son "unos falsos".

"Literal, no ha pasado ni media hora desde que he puesto el storie y fijaros en la nominación de Torres. Torres nomina a Miri, que es la persona que le ha apoyado hasta el final para el tema de la noria infernal, a la cual lleva defendiendo toda la semana, que se han hecho súper amigos y, ahora dice que se la quiere quitar del medio, también como ha hecho con Gloria. La semana pasada la nominó y, hoy, cuando ya estaban los televotos cerrados ha dicho que prefería que se fuese Jessica. Primer falso. Dos, Carlos, diciendo en su nominación que nomina a Tony porque es buen tío y, Miri la pobre cuando se entere de que le ha nominado va a flipar en colores", ha finalizado tajante.