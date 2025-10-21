Irene Rosales no se corta ante las nuevas acusaciones contra su novio: la supuesta doble vida de Guillermo

La vida sentimental de Irene Rosales vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Desde que se hiciera pública su relación con Guillermo, un empresario sevillano que hasta ahora había mantenido un perfil alejado de los focos, ambos han protagonizado un auténtico torbellino de titulares. La exmujer de Kiko Rivera parece haber recuperado la ilusión tras su divorcio, pero el pasado de su nueva pareja continúa colocado bajo la lupa.

En los últimos días, la colaboradora de televisión Amor Romeira ha destapado informaciones sobre la supuesta doble vida de Guillermo, señalando que habría mantenido varias relaciones en paralelo antes de comenzar su historia con Irene.

En medio de esta oleada de rumores y acusaciones, la exnuera de Isabel Pantoja se ha dejado ver públicamente y su reacción ha sido de absoluta indiferencia. Las cámaras de Europa Press la captaban manteniendo la calma y sin mostrar el menor interés por las nuevas informaciones que circulan sobre su pareja. La sevillana hacía oídos sordos a los presuntos insultos que su novio le habría dedicado en el pasado para ocultar su relación, evitando cualquier tipo de declaración o gesto.

Actitud

Esta actitud firme y serena no es nueva en Irene, que desde hace semanas ha asumido una postura de discreción y silencio ante el creciente revuelo mediático. Gente cercama a la excolaboradora aseguran que está centrada en su bienestar y que confía plenamente en Guillermo, manteniéndose ajena a las opiniones externas y decidida a proteger su intimidad y la de sus hijas por encima de cualquier polémica.