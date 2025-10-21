Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Ruiz señala las contradicciones de los críticos con la nueva TVE y sus audiencias: "El liderazgo de Antena 3 no es manipular"

El presentador de 'Mañaneros 360' ha visitado el plató de Marta Flich y Gonzalo Miró

Javier Ruiz en 'Directo al grano'

Javier Ruiz en 'Directo al grano' / LA 1

Kevin Rodríguez

Tenerife

Javier Ruiz acudió ayer a 'Directo al grano' para ponerle los puntos sobre las íes a la actualidad. El periodista, que celebra cada mañana el éxito de 'Mañaneros 360', se ha sentado frente a Marta Flich y Gonzalo Miró para responder a todas sus preguntas.

"¿Por qué incomodas a la derecha?", preguntó en primera instancia la presentadora. "Incomodamos a los que buscan que desconecte la gente, no solo a los de derecha. Nos han convencido de que no hay nada que hacer y de que todo está hecho. Y nunca había sido más importante conectar y la información. Nunca nos habíamos jugado tanto", respondió Ruiz.

"En Estados Unidos lo estamos viendo, está en juego la democracia, y en España también. Una ciudadanía informada es la democracia. Solamente con información se pueden tomar decisiones. Estamos incomodando a la gente a la que estamos informando y hay partidos que dicen... 'esto no'", añade el periodista.

"Incomodamos a los que les molesta la participación. A los que les molesta que la ciudadanía participe, juegue, vote... a los que nos han dicho que no hay nada más democrático que el voto y el mando a distancia, lo que no quieren es que toquen el voto ni el mando a distancia. Hay un abanico de gente que dice 'desconecta, son todos iguales'. No es verdad. Les molesta la información, los datos y cuando rompes un relato con el dato", explica el presentador matinal.

"En este país todo el mundo está disparando contra Televisión Española. Primero hay un ataque contra TVE y segundo contra quien mide las audiencias", se queja Ruiz, que también ha mencionado las críticas hacia Kantar Media.

"Cuando da el liderazgo a esta casa manipula, pero debe ser una manipulación a tiempo parcial, porque cuando le da el liderazgo al informativo de Antena 3 no es manipular. Molesta una televisión que se ve. Les molesta a los que están perdiendo."

"Lo que pasa es que los periodistas tenemos miedo al paro porque solo hay dos empresas televisivas en este país. Controlan el 85% de la facturación que hay en España. Si te quedas en el paro y las dos te vetan, no vuelves a trabajar en tu vida. ¿Qué se hace? Se comulga con ruedas de molino cosas que son de corrupción de libro, que sabemos y que conocemos todos. Deberíamos decir 'hasta aquí", finalizó el presentador.

