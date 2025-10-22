Una conocida drag queen denuncia que les han prohibido entrar en Disneyland Paris por ir "demasiado llamativas"
Pretendía acceder al recinto con otra compañera emulando a dos personajes Disney
Les prohibieron el paso a Disneyland Paris por ir "demasiado llamativas". Así es como lo ha contado la drag queen Samantha Ballentines en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) tras contar que pretendía acceder al recinto junto a otra compañera emulando a dos personajes Disney, aunque con un toque drag.
Samantha Ballentines es conocida por su participación en Drag Race España, tanto en temporada normal como en la versión All Stars. Además, es presentadora del programa Sí lo digo en Atresplayer, donde comenta los capítulos de Drag Race España. Samantha está en París junto a Pink Chadora, otra drag que también participó en Drag Race España, tanto en temporada normal como en All Stars.
Ambas, como habían anunciado previamente, pretendían entrar en Disneyland Paris montadas, es decir, vestidas como drags, y emulando a dos personajes Disney, en el caso de Samantha, a Alicia en el país de las maravillas. Sin embargo, no pudieron cumplir con su objetivo, ya que el personal del parque les aseguró que no podían entrar porque "vamos demasiado llamativas". Unas explicaciones que la propia Samantha tachó de "homófobas", señalando que delante de ellas habían entrado otras personas "tipo cosplay", es decir, también disfrazados como personajes del universo Disney y que no les habían puesto ningún problema.
La entrada en los parques Disney tiene ciertas limitaciones, como que no se puede entrar vestido de la misma forma que los personajes para evitar confusión entre el público que está dentro. Sí se permite llevar detalles que recuerden a los personajes Disney. Un ejemplo, puedes ir vestido con pantalones rojos y zapatos amarillos, que recuerdan un poco a la ropa que lleva Mickey Mouse.
Respuesta de los seguidores
Esto fue lo que le respondieron algunos de sus seguidores a la publicación en X, mientras que otros las animaron asegurando que "Ni Disney tiene tanta producción en su parque, cariño. Simplemente tuvieron miedo al éxito".
