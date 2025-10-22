El próximo lunes
'El Hormiguero' celebrará su programa 3.000 con esta estrella internacional de la música
El programa de Pablo Motos llega a la efeméride siendo líder del access y con una invitada muy especial
Kevin Rodríguez
'El Hormiguero' celebra el próximo lunes su programa número 3.000 y ha anunciado esta noche a su invitada para tal efeméride. En 2022, el programa se desplazó hasta Londres para grabar la entrega 2.500 con Will Smith en los estudios de la BBC en plena promoción del live acción de Aladdín.
En esta ocasión será Laura Pausini la invitada para esta cifra tan especial y seguramente en el plató habitual donde Pablo Motos recibe a estrellas de todos los ámbitos cada noche. La italiana comenzará así su promoción por España de su nuevo álbum 'Yo canto 2', que se lanzará el próximo año y que traerá consigo una gira que comienza en nuestro país el próximo 27 de marzo en Pamplona. Dos días más tarde, la cantante hará parada en Arona (Tenerife), el 2 de abril se presentará en Barcelona, el 4 hará lo propio en Valencia y concluirá su visita en Madrid el 6 de abril. Luego se embarcará por América Latina y Europa.
'El Hormiguero' llega a los 3.000 programas en plena forma, siendo líder de audiencia de su franja a distancia de 'La revuelta'. El show de Pablo Motos y Trancas y Barrancas se ha consolidado como el programa más visto de la televisión y esta temporada cumplirá 20 años en emisión.
En cuanto a la invitada elegida, Laura Pausini es una de las artistas que más han visitado el programa siempre con ilusión y con momentos especiales por la buena relación personal que mantiene la cantante con el presentador. De hecho, en 2018 Pablo Motos recibió a la italiana el mismo día que falleció su madre, a quien quiso dedicarle el programa al borde de lágrimas: "Quiero dedicar este programa a mi mamá, que ha fallecido esta mañana", decía el presentador mientras la cantante le abrazaba y le regalaba un elogio: "Eres una persona maravillosa y un profesional".
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)