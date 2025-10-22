Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Irene Rosales no se corta y habla sin tapujos sobre su novio Guillermo: "Estamos muy bien"

Así lo ha contado

Irene Rosales no se corta y habla sin tapujos sobre su novio Guillermo: &quot;Estamos muy bien&quot;

Irene Rosales no se corta y habla sin tapujos sobre su novio Guillermo: "Estamos muy bien" / Instagram

Benito Domínguez

EP

Irene Rosales ha roto su silencio este miércoles a través de una entrevista en la revista 'Semana' donde ha explicado cómo fue su divorcio con Kiko Rivera y en qué punto se encuentra ahora que se ha hecho pública su nueva relación sentimental con Guillermo.

La influencer ha dejado claro que nunca ha sido infiel a Kiko, que su relación se terminó porque ejercía más de madre que de mujer del dj y que llegó un momento en el que se priorizó ante todo. Además, ha asegurado que no quiere etiquetas y que Guillermo es una persona a la que está conociendo.

Tras su entrevista, Irene se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y lo cierto es que no puede ocultar su felicidad. Al preguntarle por su relación con Guillermo, la joven sonreía y confesaba que "estamos muy bien".

Pese a no llamarle novio todavía, Irene no paraba de sonreír al escuchar el nombre del empresario e insistía que está "todo bien" sin aclarar si ha podido hablar con Kiko tras la entrevista.

Declaraciones

A pesar de que ha estado todo este tiempo sin hacer declaraciones, parece que Irene ha decidido romper su silencio para que se sepa su verdad y ahora ya se ha quedado tranquila. Tanto es así que prefiere no dar más detalles de su realidad: "Ya lo he dicho todo".

Olor a quemado en todo Gijón por un incendio forestal que se reavivó en el Monte Areo: "Es enorme y avanza muy rápido"

El Principado invierte 47.000 euros en mejorar la defensa de los puertos de Tapia y Puerto de Vega

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de octubre de 2025

La Cofradía del Desarme pide que el psicoesteta Ramiro Fernández sea nombrado Hijo adoptivo de Oviedo

