Irene Rosales no se corta y habla sin tapujos sobre su novio Guillermo: "Estamos muy bien"
Así lo ha contado
Irene Rosales ha roto su silencio este miércoles a través de una entrevista en la revista 'Semana' donde ha explicado cómo fue su divorcio con Kiko Rivera y en qué punto se encuentra ahora que se ha hecho pública su nueva relación sentimental con Guillermo.
La influencer ha dejado claro que nunca ha sido infiel a Kiko, que su relación se terminó porque ejercía más de madre que de mujer del dj y que llegó un momento en el que se priorizó ante todo. Además, ha asegurado que no quiere etiquetas y que Guillermo es una persona a la que está conociendo.
Tras su entrevista, Irene se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y lo cierto es que no puede ocultar su felicidad. Al preguntarle por su relación con Guillermo, la joven sonreía y confesaba que "estamos muy bien".
Pese a no llamarle novio todavía, Irene no paraba de sonreír al escuchar el nombre del empresario e insistía que está "todo bien" sin aclarar si ha podido hablar con Kiko tras la entrevista.
Declaraciones
A pesar de que ha estado todo este tiempo sin hacer declaraciones, parece que Irene ha decidido romper su silencio para que se sepa su verdad y ahora ya se ha quedado tranquila. Tanto es así que prefiere no dar más detalles de su realidad: "Ya lo he dicho todo".
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”