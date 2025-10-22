Jessica Bueno escoge comer una hamburguesa en Supervivientes en vez d euna videollamada con sus hijos y explotan por lo que ocurre después: "Utilizar a personas en situaciones psicológicas mermadas debería ser denunciable"

Un año más la noche más esperada de 'Supervivientes All Stars' llegaba a Honduras, a mesa de las tentaciones. Aunque todos dejaban muy claro antes de comenzar el juego cuáles eran sus límites, casi todos terminaban accediendo a las propuestas de Laura Madrueño que ejerció de 'peluquera' durante la gala.

La primera en enfrentarse a las tentaciones era Jessica Bueni que accedía a cortarse 30 cm de pelo por una maxi hamburguesa y un arroz con leche de postre. Aunque Laura intentaba tentarla una vez más con una videollamada en la playa con sus hijos a cambio de raparse el pelo, la ex de Luitingo se disculpaba ante sus hijos por no poder aceptar este reto.

Jessica Bueno lloraba en directo mientras Laura Madrueño cortaba el pelo. Unas imágenes que han hecho enfadar al público.

Unas imágenes que han enfadado a la audiencia. "Esto NO nos gusta a los espectadores!! Es vergonzoso y lamentable!!! Utilizar a personas en situaciones psicológicas mermadas debería ser denunciable"; "No hay derecho !!! No se juega así con las personas !!! No se le puede pedir que se rape el pelo por sobre a sus hijos !!!!! TODO NO VALE".

Tras ella, también Tony accedía a depilarse las axilas, pasearse por la playa exclusivamente en tapa- rabos hasta el próximo jueves y hacerse una divertida cresta en el pelo a cambio de un suculento plato de pasta a la carbonara también con arroz con leche de postre. Por su parte, también Carlos mostraba su lado más atrevido por una bandeja repleta de patatas fritas y nuggests por los que se quitaba la barba -de la que no se desprendía desde 2019- y se rapaba el pelo. Además de esta suculenta recompensa, Carlos también podía compartir unos minutos de charla con su mujer a través del teléfono.

Asustada por los retos a los que se habían enfrentado sus compañeros, Miri también accedía a cortarse el pelo después de mucho pensánserlo siendo una llamada con su padre y una tarta de chocolate los alicientes necesarios para que diera el paso definitivo. Sin poder contener la risa por los nuevos looks de sus compañeros, Adara era una de las últimas concursantes en enfrentarse a la mesa de las tentaciones mediante la que obtenía un gran bocadillo de bacon con queso y una llamada con su pareja, el futbolista Víctor Romero, a cambio de quemar su objeto personal -una toalla con dedicatorias de sus seres más queridos- y un buen corte de pelo.

El lacrimógeno y romántico reencuentro de Iván González y Teresa Bass

Tras su expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025' el pasado jueves, y de alargar su estancia en Honduras hasta el domingo para enfrentarse a Gloria Camila en el 'puente de la concordia' para solucionar sus diferencias, Iván González ya se encuentra en España y este martes ha reaparecido en el plató del reality durante la gala de 'Tierra de nadie', protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Después de 50 días separados, el gaditano se ha reencontrado con su novia Teresa Bass, algo que minutos antes confesaba a Jorge Javier Vázquez que era "lo que más estoy deseando. Estoy súper nervioso, pensando solo en ese momento, he dejado de pensar en comida".

"Nunca hemos estado separados más de tres días y estos 50 días se me han hecho eternos, te lo prometo, pero es una victoria porque lo necesitaba" se ha sincerado, revelando que "a veces querer también es desaparecer en el momento justo y echar de menos porque estar siempre pegados... Esto era algo nuevo y pensaba en cómo lo podía vivir y cómo le iba a afectar, pero confío mucho en ella y en este tiempo me he dado cuenta de que ella es la fuerte de la relación".

Ha sido tras esta declaración de amor cuando Teresa ha entrado en la sala en la que se encontraba Iván, fundiéndose en un abrazo eterno y rompiendo a llorar emocionados mientras se repetían lo que se quieren y lo que se han echado de menos los casi dos meses que han estado separados.

Sentada sobre sus rodillas y sin dejar de abrazarlo, la influencer no ha podido contenerse y le ha preguntado cómo puede estar tan guapo después de todo lo que ha pasado mientras él, encantado, la ha llenado de caricias confesando que se ha acordado de ella "cada día" mientras ha estado en el reality.