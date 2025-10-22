El público de Supervivientes estalla contra Laura Madrueño por lo que le hizo a Jessica Bueno y no pararlo pese a sus lágrimas: "Parece que lo disfruta. No me gusta su actitud"
El momento no ha pasado desapercibido para los espectadores del programa, que han criticado duramente tanto al reality como a su presentadora, Laura Madrueño, por lo que se estaba emitiendo en ese momento
Un año más la noche más esperada de 'Supervivientes All Stars' llegaba a Honduras, a mesa de las tentaciones. Aunque todos dejaban muy claro antes de comenzar el juego cuáles eran sus límites, casi todos terminaban accediendo a las propuestas de Laura Madrueño que ejerció de 'peluquera' durante la gala.
La primera en enfrentarse a las tentaciones era Jessica que accedía a cortarse 30 cm de pelo por una maxi hamburguesa y un arroz con leche de postre. Aunque Laura intentaba tentarla una vez más con una videollamada en la playa con sus hijos a cambio dde raparse el pelo, la concursante se disculpaba ante sus hijos por no poder aceptar este reto.
Jessica Bueno se sentaba en la silla para que Laura Madrueño cogiera las tijeras, mientras pasaba un mal rato: "Estoy loca, mi pelo... Por favor, ten cuidado. Ay Dios mío, me voy a ir de aquí feísima, ya voy llena de picaduras y ahora llena de trasquilones. Córtamelo recto, pero no me cortes más".
Al verla con su nuevo look, Laura Madrueño reaccionaba: "¿Puedes estar más ideal? Estás guapísima, te lo digo de verdad". Mientras ella no paraba de llorar: "Lo que hace el hambre". Pero el sofoco lo paliaba algo cuando daba el primer bocado de la hamburguesa, aunque volvía a disgustarse después de pensar lo que había aceptado: "Menos mal que no me veo en el espejo, no lo hubiera hecho. Mis hijos cuando me vean van a decir: '¿Tú quién eres?'. Algo ante lo que Laura Madrueño le decía unas palabras de ánimo: "No digas eso, estás bellísima, ¿sabes lo orgullosos que están tus hijos de ti después de 50 días aquí?"
No obstante, Bueno no ha podido evitar dejar de llorar durante todo el proceso de corte de pelo. Un momento, que no ha pasado desapercibido para los espectadores del programa, que han criticado duramente tanto al reality como a su presentadora, Laura Madrueño, por lo que se estaba emitiendo en ese momento. "Laura se pasa, si le cortaran el pelo a ella no creo que le gustará mucho. Parece que lo disfruta. No me gusta su actitud"; "Esto NO nos gusta a los espectadores!! Es vergonzoso y lamentable!!! Utilizar a personas en situaciones psicológicas mermadas debería ser denunciable": "Me parece denunciable lo que han hecho con Jessica. A los chicos arreglo de barba y peluquero profesional, no se pueden hacer esas diferencias... encima con la manipulación de los hijos..."; "Lo que le ha hecho a Jessica no tiene perdón", son algunos de los comentarios que acompañaban a la publicación de supervivientes en su cuenta oficial de Instagram, en la que se ven las imágenes de Laura Madrueño cortándole el pelo a Jessica Bueno.
