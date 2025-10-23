Próxima Nochevieja
Cristina Pedroche anuncia un cambio histórico en las Campanadas de Atresmedia: simulcast en Antena 3, laSexta y Atresplayer y un despliegue insólito: "Va a ser la Super Bowl"
La presentadora y Alberto Chicote celebrarán juntos su décimo aniversario despidiendo el año en directo desde la Puerta del Sol
Carlos Merenciano
Atresmedia revolucionará este año sus Campanadas de Nochevieja. Por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote conduciran una potente y novedosa retransmisión de las uvas televisivas, que podrá verse en Antena 3, laSexta y Atresplayer en simulcast, como ha adelantado la presentadora en 'Y ahora, Sonsoles'.
"Este año no van a ser unas Campanadas al uso. Va a ser como la Súper Bowl, el gran evento del año. Una retransmisión simultánea que se verá en todo el mundo. Va a ser a lo grande y lo haremos desde la terraza del año pasado. Voy a ser la Beyonce vallecana y por supuesto estaré con Alberto Chicote", le ha contado a Dondoñes Ónega. Pedroche ha apuntado además que ya tiene traje de este año: "Está más que preparando, aunque siempre hay detalles que rematar. Y la idea del discurso y el mensaje que quiero lanzar, ya está en mi cabeza".
De esta manera, Atresmedia se adelanta a su competencia y anuncia que refuerza su retransmisión de Nochevieja, que aunque el año pasado se mantuvo con gran éxito de audiencia, se vio superada por la de RTVE liderada por David Broncano y Lalachus. Por primera vez, renuncia a hacer un doble especial en sus dos cadenas principales, potenciando de esta manera la más importante y ahorrando costes.
Para su especial de fin de año de 2025 Atresmedia asegura que prepara una producción de gran formato, con un despliegue técnico y humano sin precedentes, que se sumará a la expectación que cada año genera el vestido de Cristina Pedtoche.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?