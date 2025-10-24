El conocido actor de Física o Química que ha revelado que sufrió bullying de algunos de sus compañeros en la serie

A veces la ficción se vuelve realidad. Y eso es lo que le pasó a uno de los actores de la conocida serie Física o Química que ha revelado que sufrió bullying de algunos de sus compañeros en la serie.

Estamos hablando de Maxi Iglesias, quien contó su historia en el podcast Malas Personas. "Conmigo han sido muy malas personas en el colegio, me han hecho mucho bullying. Y no contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, mis compañeros de Física o Química me hacen bullying en el colegio de mentira", señaló, asegurando que cuenta todo esto ahora después haberlo hablado "en terapia".

Maxi aseguró que estos compañeros se portaron mal con él porque le tenían "rabia y envidia", señalando que "a algunos no les caía demasiado bien porque ellos se sentían más preparados y mejores actores".

En la actualidad

Ahora, pasado el tiempo, el actor asegura que lo ha superado. "Uno de ellos, que a día de hoy creo que es mi amigo, me pidió perdón y me dijo que me tenían mucha rabia y que les daba envidia", aunque Maxi no señaló directamente a nadie del elenco.