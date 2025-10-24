La exmujer de Kiko Rivera ya no oculta a su nuevo novio: "Arrastramos cansancio"

Tras la entrevista que concedió a una conocida revista del corazón, parece que la exmujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, ya no quiere ocultar más a su novio. Y por eso ha sorprendido a todos tras su última publicación en las redes sociales: "Arrastramos cansancio".

Y es que parece que Irene se ha cansado un poco de que salgan a la luz imágenes con su novio sin su permiso (alguna incluso con beso incluido) y ha decidido pasar a la acción.

¿Y cómo? Pues publicando en sus redes sociales una fotografía con su novio, al que ha etiquetado también. De este modo, Guillermo, que hasta ahora era considerado como una persona anónima dento de la vida de Irene Rosales deja de ser anónimo para convertirse en otro personaje más del corazón, con todas las consecuencias que eso trae.

Publicación de Irene Rosales. / Instagram

No sabemos si ha sido una salida del armario voluntaria u obligada, sobre todo por el interés que tenía la nueva pareja de Irene Rosales.

Publicación en redes sociales

En la publicación de Irene Rosales en su perfil de la red social de Instagram aparecen los dos juntos, con gafas de sol y gesto de complicidad. Acompaña la foto con un texto que dice: "Ayer eran todo risitas, hoy arrastamos cansancio", dando cuenta de que tuvieron una jornada anterior bastante ajetreada que les ha pasado factura.