La exmujer de Kiko Rivera ya no oculta a su nuevo novio: "Arrastramos cansancio"
Irene Rosales ha sorprendido a todos tras su última publicación en las redes sociales
Tras la entrevista que concedió a una conocida revista del corazón, parece que la exmujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, ya no quiere ocultar más a su novio. Y por eso ha sorprendido a todos tras su última publicación en las redes sociales: "Arrastramos cansancio".
Y es que parece que Irene se ha cansado un poco de que salgan a la luz imágenes con su novio sin su permiso (alguna incluso con beso incluido) y ha decidido pasar a la acción.
¿Y cómo? Pues publicando en sus redes sociales una fotografía con su novio, al que ha etiquetado también. De este modo, Guillermo, que hasta ahora era considerado como una persona anónima dento de la vida de Irene Rosales deja de ser anónimo para convertirse en otro personaje más del corazón, con todas las consecuencias que eso trae.
No sabemos si ha sido una salida del armario voluntaria u obligada, sobre todo por el interés que tenía la nueva pareja de Irene Rosales.
Publicación en redes sociales
En la publicación de Irene Rosales en su perfil de la red social de Instagram aparecen los dos juntos, con gafas de sol y gesto de complicidad. Acompaña la foto con un texto que dice: "Ayer eran todo risitas, hoy arrastamos cansancio", dando cuenta de que tuvieron una jornada anterior bastante ajetreada que les ha pasado factura.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer