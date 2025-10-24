Primeras imágenes de Gloria Camila Ortega tras salir de Supervivientes: en una gasolinera
Esto es lo que ha ocurrido
Gloria Camila reapareció este jueves en el plató de 'Supervivientes 2025' recibiendo la grata sorpresa de su padre y reconocimiento que había estado especialmente sensible en su paso por Honduras.
"Dejaba muchas cosas fuera que yo no controlaba, había una personita esperándome y me apetecía estar fuera, me sentía culpable por no haber estado con ella. Lo he intentando llevar de la mejor forma posible", expresaba la joven una vez en plató.
"Es una persona a la que le gusta invertir, le gusta la familia, la gente buena, sus amigos que tiene, que son bastantes y yo muy contento y muy feliz", decía Ortega Cano, mostrando el orgullo que siente por su hija.
Ni 24 horas después de retomar su vida, Gloria Camila se ha dejado ver ante las cámaras junto a su pareja, Álvaro García, en una gasolinera de Madrid disfrutando de nuevo del tiempo juntos.
Iván González
Después de las discusiones que ha tenido con Iván González en el concurso, por ese pasado que sale a la luz siempre que coinciden un programa de televisión, Gloria ha retomado su vida, su relación con el artista y ha dejado atrás su aventura en el reality.
