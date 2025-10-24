La última expulsión y las nominaciones de 'Supervivientes All Stars' dejan sorpresas y los dos primeros finalistas confirmados

‘Supervivientes All Stars’ vivió una de sus galas más decisivas al encararse la recta final de la edición. La expulsión de esta semana se resolvía entre Carlos Alba y Rubén Torres, después de que Miri obtuviera la salvación el martes. Tras unas palabras de Laura Madrueño destacando el esfuerzo, la entrega y la fortaleza del cocinero durante todo el concurso, el veredicto de la audiencia se hizo público: Torres era el concursante que continuaría en la competición. El salvado agradeció el apoyo recibido, mientras sus compañeros reconocieron la gran trayectoria de Carlos Alba antes de su expulsión.

Aunque la despedida parecía cerrada, Jorge Javier Vázquez comunicó al expulsado que aún tenía una última misión antes de abandonar el reality. Gracias a la mecánica conocida como “El beso de la traición”, podía sumar un punto extra a cualquier participante sin pronunciar su nombre. Alba volvió a la palapa y, en silencio, besó en la frente a Tony Spina, otorgándole automáticamente ese punto adicional en el decisivo proceso de nominaciones.

La gala avanzó con la prueba para convertirse en líder de Playa Leyenda, un desafío de resistencia y precisión que enfrentó a Miri y Torres en una estructura situada en el mar. Ambos recuperaron sacos con piezas que debían montar después en un puzzle vertical, pero al cumplirse el tiempo límite fue Miri quien consiguió colocar más piezas, ganando así el liderazgo de la semana. Este triunfo le otorgaba inmunidad, derecho a nominar de manera directa y el pase automático a la final, convirtiéndose en la primera finalista de la edición.

Llegado el momento de las nominaciones, las votaciones del grupo dejaron a Adara Molinero como nominada directa y un triple empate entre Jessica Bueno, Tony y Torres, que debía resolver la líder. Miri sorprendió a sus compañeros al decidir salvar a Tony, argumentando que llevaba muchas semanas nominado y que quería darle una tregua en esta última fase. De este modo, quedaron finalmente en la lista de nominados Adara, Jessica y Torres, que se enfrentarán a la decisión de la audiencia.

Con este desenlace, la recta final de ‘Supervivientes All Stars’ queda oficialmente trazada: Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina son los dos primeros finalistas confirmados, y el resto de participantes depende ahora del apoyo del público para continuar en la aventura hasta la gran final del próximo jueves. La cuenta atrás ya ha comenzado.