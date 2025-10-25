Andy se marca un "Shakira" y su título de su primera canción en solitario es un mensaje a su compañero Lucas: "Hay que encerrarlo de verdad, como siga así, va a terminar muy, muy mal"

Desde que Andy y Lucas se despidieran de su público para siempre hace unas semanas con su último concierto en Madrid mucho se ha hablado del grupo y de los problemas que podría haber entre ellos ahora que el primero de ellos ha decidido iniciar su camino en solitario.

En mitad del revuelo mediático que hay tras salir a la luz informaciones que les han puesto de nuevo en el punto de mira, Andy se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha desvelado que a pesar de todos se encuentra "bien, no lo estoy llevando mal".

Después de salir a la luz una posible agresión por parte de Lucas a Andy en el concierto de Mérida, el artista ha aclarado que "no fue nada" y que ya "hablé con unos cuantos compañeros y les dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no es plato de buen gusto".

Además, no le preocupa que Lucas pueda tomar medidas contra él y tampoco tiene miedo de lo que pueda decir: "Bueno, si él lo ve conveniente que lo haga", "¿miedo por qué? Yo no he dicho nada malo".

Otra de las polémicas en las que se han visto envueltos es por el supuesto triángulo amoroso que habría supuesto la crisis del grupo... pero parece que esto tampoco es cierto ya que Andy ha asegurado que "no" es verdad y que "de eso hace ya muchos años, fue en pandemia. El que está dando la información no tienen idea de lo que está hablando".

En ese aspecto, el artista ha comentado que "son cosas personales de él, que yo no tengo por qué meterme. Él era mi compañero de música, nada más y si él es feliz como está yo me alegro por él, yo no voy a meterme en la felicidad ni en la vida de nadie".

Por último, también ha dejado claro que el cobro del último concierto "ya se ha solucionado" tras trascender que no habría recibido la cantidad que se estipuló para la actuación.

Ahora, tras finalizar la gira 'Nuestros últimos acordes' junto a su compañero Lucas, Andy ya tiene nombre para el que será su primer single en solitario. En 'Fiesta' han analizado el significado que podría haber detrás del título de esta primera canción una semana después de que el propio cantante mostrara las lesiones que sufrió en su pierna después después de una fuerte discusión con Lucas donde "hubo un forcejeo". El nombre del primer single de Andy en solitario llega bajo el título de 'Marioneta', una palabra muy significativa que podría hacer alusión a cómo se podría haber sentido el artista durante estos últimos años formando parte del dúo musical 'Andy y Lucas'. Y es que mucho se ha hablado de la mala relación que habría habido entre los dos cantantes e incluso el propio Lucas ha hablado de lo poco disciplinado que era su compañero y que era él el que gestionaba los cobros de sus conciertos. "Pero... ¿qué quiere contar Andy en esta carta de presentación en solitario que se publica el próximo 10 de noviembre?", comentan desde el programa de Telecinco. En su momento, se dijo que el tema que giraría en torno a esta primera canción sería el amor, pero mucho se está especulando sobre la posibilidad de que el artista gaditano se marque "un shakirazo". "Recordemos que Shakira habló de su polémica ruptura con Gerard Piqué en su canción Bzrp Music Sessions, Vol. 53 junto a Bizarrap", cuentan.