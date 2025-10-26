Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Blanca Romero habla sobre el delicado momento de salud de su padre: "Ahora mi sitio es en Asturias, con los míos"

"Estaba muy triste, muy bajín, sin hablar ni nada y en cuanto llegamos tardó un momento en reaccionar y luego ya rompió hablar"

Blanca Romero asiste al evento ‘Rabat Magnificent’ donde acompaña a la familia RABAT en este encuentro tan especial, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Blanca Romero asiste al evento ‘Rabat Magnificent’ donde acompaña a la familia RABAT en este encuentro tan especial, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). / EUROPA PRESS REPORTAJES

Benito Domínguez

EP

Blanca Romero confesaba hace una semana estar viviendo un momento complicado debido a la salud de su padre: "Está ingresado, ahora mi sitio es en Asturias, con los míos. Mi padre ayer estaba mejor y hoy está un poco malín, está ingresado. Tengo que estar ahí porque, si pasa algo y estoy aquí, no me lo perdonaría", explicaba la actriz.

Sin embargo, el pasado miércoles se dejó ver ante los medios de comunicación en el evento anual 'RABAT Magnificent' y allí dio la última hora sobre su estado de salud. Más tranquila, Blanca desveló que ha viajado a Asturias para estar al lado de su padre y seres queridos.

"Estaba muy triste, muy bajín, sin hablar ni nada y en cuanto llegamos tardó un momento en reaccionar y luego ya rompió hablar", confesó la presentadora de televisión. Además, explicó que le gustó mucho "ir a darle alegría, a darle besos, a darle amor y además estuve fuerte. Todo lo que lloré aquí, allí me puse fuerte y le saqué sonrisas, que es lo que se necesita en cualquier sitio".

Blanca explicó que es su madre la que "lo está cuidando muchísimo y tuvo un avance importante al ver a su nieto también, que esos nietos que alegran la vida a los abuelos, esos besos curadores y sanadores de sus nietos, de los pequeños de la familia", con lo cual "vengo mucho mejor", aseguró.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
  2. Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
  3. Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
  4. EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
  5. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
  6. EN DIRECTO: Sigue la visita de la Familia Real a Valdesoto para la entrega del premio 'Pueblo Ejemplar' de Asturias 2025
  7. El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal
  8. La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo

El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de una bar : el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio

El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de una bar : el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio

El desconocido restaurante asturiano (en un pueblo pesquero) que sirve el mejor cachopo de España y en el que la Ministra de Defensa comió el menú del Desarme

El desconocido restaurante asturiano (en un pueblo pesquero) que sirve el mejor cachopo de España y en el que la Ministra de Defensa comió el menú del Desarme

Una encargada de tienda de Kiabi (la marca que hace competencia a Primark o Zara) desvela el sueldo que gana: "Entre 35.000 y 45.000 euros brutos"

Una encargada de tienda de Kiabi (la marca que hace competencia a Primark o Zara) desvela el sueldo que gana: "Entre 35.000 y 45.000 euros brutos"

Blanca Romero habla sobre el delicado momento de salud de su padre: "Ahora mi sitio es en Asturias, con los míos"

Blanca Romero habla sobre el delicado momento de salud de su padre: "Ahora mi sitio es en Asturias, con los míos"

Seguridad vial con ritmo: el 'Poli marchoso' triunfa en el Auditorio de Oviedo con sus canciones para niños

Seguridad vial con ritmo: el 'Poli marchoso' triunfa en el Auditorio de Oviedo con sus canciones para niños

El PSOE quiere poner límite al crecimiento desmesurado de pisos turísticos: estas son sus medidas

El PSOE quiere poner límite al crecimiento desmesurado de pisos turísticos: estas son sus medidas
Tracking Pixel Contents