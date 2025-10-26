Falcó desvela feliz el estado en las primeras semanas de embarazo

Rostros conocidos se han dejado ver este domingo por el Santiago Bernabéu para disfrutar del clásico. Entre ellos, el primo de Tamara Falcó, Álvaro, ha acudido en solitario y allí ha recibido las felicitaciones por la prensa tras anunciar que espera su segundo hijo con Isabelle Junot.

Dos semanas después de anunciar por redes sociales la buena nueva, Álvaro ha agradecido a la prensa las felicitaciones y ha desvelado que Isabelle se encuentra "muy bien" en estas primeras semanas de embarazo.

Además, ha sido preguntado por las memorias de Isabel Preysler tras ser publicadas esta semana y ha confesado que "no lo he leído", pero ha animado a todo el mundo a que lea el libro porque "seguro que es muy interesante".

De esta manera, el hijo de la recordada Marta Chávarri ha comentado que todavía no ha tenido tiempo de leer detenidamente las memorias de la Socialité tras el revuelo mediático que ha supuesto en los medios de comunicación por todo lo que ha expuesto en ellas sobre su vida.

Por su parte, Isabel Preysler se ha sentado en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos para presentar sus memorias, 'Isabel Preysler, mi verdadera historia' y allí se ha abierto en canal, más si cabe que este miércoles cuando convocaba en rueda de prensa a todos los medios de comunicación con motivo de su publicación.

Feliz, la Socialité ha confesado que estas memorias las ha escrito para que sus nietos el día de mañana sepan quién es su abuela... pero, ¿y sus hijos? Isabel ha asegurado que "hay cosas aquí que no saben o que no sabían y ellos creen que me conocen, pero no" porque "la gente cree que me conoce y después yo misma me doy cuenta que no".

Además, ha recordado que cuando llegó a España "había gente que pensaba que era Cenicienta, pero no" porque "he tenido una vida fácil, una niñez feliz y mis padres nos han dado a todos los hijos una vida privilegiada" y ha confesado que si hubiese sido una Cenicienta nunca hubiese tenido problema en reconocerlo.

Antes de entrar en detalle de sus memorias, Isabel le ha explicado a Pablo que uno de los puntos más importantes del libro es en el que habla de sus hermanos porque "me ha dolido mucho cuando han exagerado o contado no correctamente lo de mis hermanos, Enrique y Carlos" y se lo debía ellos. a Preysler ha desvelado estar muy orgullosa de su hija Tamara Falcó, pero no se lo suele "porque yo no soy una de esas personas que alaban fácilmente" aunque "eso no quiere decir que no esté orgullosísima de ella". Tato es así que ha asegurado que "si no existiese habría que inventarla, es maravillosa, está llena de vida y te sorprende porque después tiene un lado serio donde ella ve las cosas muy claras, te soluciona las cosas muy bien y eso es fantástico".

Sobre Íñigo Onieva también ha tenido palabras. Ha explicado que entendió el perdón de su hija "cuando ella me lo explicó" porque "Tamara quiso inculcarme a mí el perdón, que yo aprendiese a perdonar y yo he llegado a querer a Íñigo muchísimo vía Tamara y ahora le quiero como un hijo más". "Ahora se me ha quitado el rencor gracias a Tamara", ha concluido.