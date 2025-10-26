Irene Rosales responde tajante sobre la última canción de Kiko Rivera tras su separación: "Es lo que queda"

Que Irene Rosales está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, es un hecho. Ilusionada con su historia de amor con Guillermo tras su separación con Kiko Rivera, la influencer se ha dejado ver esta semanas al lado del empresario disfrutando de su tiempo libre.

La colaboradora de televisión ha disfrutado este fin de semana de su compañía y la del resto de amigos en un parque junto a sus hijos... no cabe duda de que la relación va viento en popa y que se consolida con planes tan cotidianos como este.

Sin embargo, parece que por el momento no vamos a ver muestras de cariño en público. Así lo ha comentado Irene ante la prensa cuando se le ha preguntado si veremos algún beso entre ellos: "¡Uy! Que va, que va", decía sonrojada.

Además, confesaba que este domingo no acudirá al parque, como sí lo hizo ayer, con Guillermo y el resto de la reunión de amigos. La influencer acudía a un supermercado que se encuentra al lado de su domicilio y no dudaba en atender a la prensa tras sus últimas imágenes con el empresario. Disfrutando de cada momento que tienen libre, Irene Rosales y Guillermo se han dejado ver de nuevo juntos ante las cámaras. La pareja ha aprovechado este fin de semana para seguir consolidando su amor... lejos de un cita en un restaurante los dos solos, estuvieron en un parque infantil con más amigos.

Irene está saboreando uno de los momentos más dulces de su vida. A pesar de lo complicada que es siempre una separación, parece que todo trascendió cuando ya estaba digerido y ahora solo le queda disfrutar de su nuevo amor y de esta vida social que está llevando a cabo casi todos los fines de semana.

Tras su quedada en el parque, Irene explicaba que esos momentos en el parque con Guillermo "es lo que queda" y evitaba opinar qué le parece que Kiko Rivera vaya a componer una canción de amor y si piensa que esto puede suponer que el dj también esté ilusionado con una persona.

Eso sí, Irene ha querido opinar sobre el tema musical que Kiko Rivera ha adelantado en sus redes sociales -y en el que deja entrever que él también estaría ilusionado de nuevo- y ha asegurado que "seguramente sea un éxito", mostrando así su apoyo al padre de sus hijas.

Mientras Irene Rosales consolida su historia de amor con Guillermo, Kiko Rivera permanece en un segundo plano, sin hacer ruido y opinar acerca de esta nueva ilusión que tiene la madre de sus hijas meses después de hacer público su divorcio. El dj está centrado en su música y se rumorea que muy pronto verá la luz nuevos temas en los que quizás se explaye como no hace ante las cámaras.

Si la influencer se está dejando ver al lado de Guillermo y de amigos, el hijo de Isabel Pantoja también... al menos por redes sociales, donde cuelga contenido junto a sus hijos o personas de máxima confianza que no le han dejado solo en ningún momento.

Sonriente, el primo de Anabel Pantoja se ha mostrado tranquilo ante las cámaras de Europa Press en exclusiva tras preguntarle por las salidas que Irene y Guillermo están haciendo públicamente. El dj se está refugiando en sus amigos y ha evitado confirmar si es cierto que está molesto por cómo su ex mujer está llevando esta nueva relación.

A pesar del tono cordial que la influencer tuvo hacia él en su última entrevista en presa, el dj no ha querido aclarar si sigue habiendo una relación cordial, tal y como Irene ha asegurado.