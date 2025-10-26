Lara Álvarez habla sobre uno de los grandes problemas de su infancia: "La herramienta que yo tuve fue el amor de la familia"
"Basta ya, hay mucho por hacer", asegura la presentadora asturiana
Mucho se está hablando en estas últimas semanas del bullying que sufren multitud de niños en los colegios y de las consecuencias devastadoras que muchas veces tiene para ellos. Algunos rostros conocidos han aprovecha su exposición pública para hablar sobre ello y lanzar un mensaje a todas esas familias que están sufriendo, la última Lara Álvarez, que lo ha vivido en primera persona.
"Basta ya, hay mucho por hacer, yo no dudo que ya se estén tomando medidas claras, que realmente nos quedan infinitas por tomar... porque hay mucho trabajo por hacer, mucha conciencia social por adquirir y mucha educación a todos los niveles", decía la presentadora de televisión.
En cuanto a cómo lo vivió ella, Lara desvelaba que fue "con nueve años"y por eso espera que su testimonio sirva para todos aquellos niños víctimas que lo están sufriendo: "Que tampoco sientan que el foco se pone solo en ellos, que también hay un respaldo porque niños tan pequeñitos no tienen herramientas para salir adelante".
La presentadora de televisión aseguraba que "la herramienta que yo tuve fue el amor de la familia y el tener, sin duda, y el poder comunicarlo", pero recordaba que "no todos los niños tienen esas capacidades, ni todos los niños tienen ese entorno, ni ese apoyo, ni esas herramientas".
Feliz por la etapa que está viviendo profesionalmente, Lara confesó que "en principio tengo trabajo, gracias a Dios, porque estoy que no paro... son fuera de televisión y por eso quizás no me estáis viendo públicamente en pantalla".
