El triste de adiós de Lydia Lozano por su marido: "Queremos mandar un beso enorme, grandísimo, a nuestra compañera Lydia Lozano"

Lydia Lozano es una de las colaboradoras habituales de De viernes. La periodista se ha desvinculado de sus compañeros del antiguo Sálvame y ha seguido trabajando en las cadenas convencionales. Primero lo hizo en TVE y, ahora, ha vuelto a la que fue su casa en Telecinco.

El arranque de hace unos días '¡De viernes!' estuvo marcado por un momento de cariño y apoyo colectivo hacia una de las colaboradoras más queridas del espacio, Lydia Lozano. Nada más comenzar la emisión y tras presentar al resto de colaboradores, Bea Archidona y Santi Acosta se dirigieron a los espectadores para explicar la ausencia de la periodista, mandándole un cálido mensaje en directo.

“Como verán, falta alguien. Queremos mandar un beso enorme, grandísimo, a nuestra compañera Lydia Lozano, que esta noche no puede estar aquí con nosotros porque tiene que estar al lado de su marido Charly”, anunciaba Bea Archidona al inicio del programa. La presentadora explicó que Charly ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica, y que Lydia ha querido permanecer a su lado durante el proceso. “En este momento lo necesita. Evoluciona bien, pero es momento de estar juntos”, añadió, mientras el plató rompía en un cálido aplauso dirigido a la colaboradora, deseándole una pronta vuelta.

“Esperemos que el viernes que viene no se libre y esté aquí con nosotros”, bromeó Santi Acosta, fiel al tono cercano del programa.

La colaboradora de televisión no ha podido evitar emocionarse y ha explicado que está "muy cansada" porque estar en el hospital "es muy duro porque soy hiperactiva y estoy todo el rato moviéndome, no puedo parar".

Además, en cuanto a cómo se encuentra su marido, Lydia ha explicado que "está dopado, sabe que le esperan unos meses duros de rehabilitación porque ha sido complicado y ya puedo decir que tengo un torero en mi vida porque tiene una cicatriz de 30cm". Sin embargo, la periodista no ha perdido el sentido del humor, ya que ha bromeado con Santi Acosta, quien le parece ahora "un gran presentador" porque "me ha llamado todos los días, estás entre mis favoritos".