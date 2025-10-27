Belén Esteban rompe su silencio sobre su esperado regreso a Telecinco, tras Lydia Lozano: "De diez"

¿Va a seguir Belén Esteban los pasos de Lydia Lozano y va a regresar a Mediaset dos años después del polémico final de 'Sálvame'? Aunque la ex de Jesulín de Ubrique no oculta que le encantaría recibir una oferta de la cadena que la lanzó al estrellato y en la que trabajó durante más de dos décadas, lo cierto es que nadie se ha puesto en contacto con ella para proponerle un puesto de colaboradora en alguno de sus programas de crónica social como '¡De Viernes!', 'Vamos a ver', 'El tiempo justo, 'Vaya fama', 'Fiesta', 'El programa de Ana Rosa', o los debates de realities como 'Supervivientes', 'Gran Hermano', o 'La Isla de las Tentaciones'.

Y así lo ha revelado después de que una imagen compartida en redes sociales con Carmen Borrego y Belén Rodríguez -tertulianas de Telecinco- desatasen los rumores sobre la vuelta de 'la princesa del pueblo' a la que fue su casa: "Fue un encuentro fortuito, no tengo ninguna oferta" ha asegurado en 'No somos nadie' de TenTv cuando su compañero Kiko Matamoros le ha preguntado directamente por su posible regreso a la cadena de Fuencarral.

Coincidiendo con estos rumores, Belén ha hecho un guiño a Mediaset al confesar que es fan de uno de sus programas más populares, 'Bailando con las estrellas', por la participación de su gran amiga Anabel Pantoja. "La veo de diez, quiero que gane, me encantaría la verdad" ha expresado, haciendo campaña por la victoria de la sobrina de Isabel Pantoja en el talent.

Muy discreta, sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la relación de Kiko Rivera e Irene Rosales, que habría empeorado considerablemente en los últimos días a raíz de la sobreexposición que la influencer estaría haciendo de su incipiente historia de amor con Guillermo: "De eso no opino cariño, vete a casa que es sábado" ha sentenciado 'la patrona' evitando mojarse sobre este tema.

El paso de Anabel Pantoja por 'Bailando con las estrellas' está siendo un tanto agridulce. La sobrina de Isabel Pantoja se esfuerza cada semana para preparar las coreografías que defiende después sobre el escenario, unas coreografías que no siempre salen como ella esperaba. Aunque, en esta ocasión, la sobrina de la cantante ha brillado como nunca en el escenario, dejando sin palabras al jurado. En esta semana, Anabel se enfrentaba a un nuevo y complicadísimo reto, bailar un 'free style' estilo cabaret y, lo más importante, encima de unos tacones. Por solidaridad con Anabel, debido a la dificultad añadida que iba a suponer para ella bailar con los tacones, Álvaro Cuenca decidía hacer lo mismo y juntos practicaban cómo andar con ellos. Los miembros del jurado no creen que Anabel Pantoja merezca seguir en el concurso. Pese a que valoran muy positivamente su actitud y el esfuerzo que la influencer hace cada semana por entretener al público, lo cierto es que todos ellos creen que el trabajo de Anabel está muy por debajo de compañeras como Tania Medina o Nona Sobo. Sin embargo, contra todo pronóstico, en la gala de hoy, la estrella dejaba al jurado sin palabras con su actuación.

En base a este pensamiento, los jueces han valorado uno a uno la séptima actuación de Anabel. "No sé ni que decirte. Este para mi ha sido tú mejor baile", decía Gorka a lo que el resto de jurados le daba la razón. Por su parte, Blanca comentaba: "Me ha gustado mucho. Te he visto que los disfrutabas que estabas segura, incluso, te he visto cómoda en los zapatos", aunque también lanzaba una critica a Álvaro Cuenca por llevar tacones más altos que Anabel.