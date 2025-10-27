Se filtra la letra de la nueva canción de Kiko Rivera y todos señalan a Irene Rosales por lo que dice: "El que te hace olvidar..."

Mientras Irene Rosales consolida a pasos agigantados su incipiente relación con Guillermo y no duda en gritar a los cuatro vientos lo feliz que está al lado del hombre que le ha devuelto la sonrisa apenas un mes y medio después de su separación de Kiko Rivera -presumiendo de su amor con citas en el parque ante las cámaras y publicaciones en redes sociales-, el hijo de Isabel Pantoja está centrado en sus hijas y en su carrera musical.

"Inspirado" tras su ruptura con la influencer después de 11 años juntos, el Dj ha compuesto una canción con la que ha salido de su "zona de confort", vuelve en su "versión más romántica" y cuya letra no ha dudado en revelar en parte a sus seguidores, desatando un gran revuelo porque al más puro estilo Shakira -y su dardo en forma de tema a Gerard Piqué y Clara Chía- podría estar dedicada a Irene.

"Quiero ser tu café en la mañana, tu voz favorita en la llamada, el beso que te prende las ganas, el que te calma... Quiero ser la luz de tu vida y el que te hace olvidar", dice parte de la balada, que verá la luz muy pronto y en la que todo apunta que podría sincerarse sobre su separación de la madre de sus hijas.

"Yo estoy bien y ojalá, de verdad, de corazón, que sea un éxito. Y lo voy a apoyar al 100%" ha expresado Irene rotunda cuando la prensa le ha preguntado por la nueva canción de Kiko, presumiendo una vez más de la buena relación que tienen tras su ruptura a pesar de las informaciones que apuntan a que el Dj estaría enfadado y molesto por lo rápido que ha oficializado su relacion con Guillermo.

Ella, por su parte, reconoce que es una Irene nueva que no tiene que pedir permiso a nadie para ser feliz, como ha compartido este fin de semana en redes sociales: "Eso tiene que ser todo el mundo así. No hay que echarse una pareja ni nada" ha asegurado, quitándole hierro a su reflexión al reconocer que "pongo tantas cosas en redes..." tras confesar que su relación con Guillermo va viento en popa.

Lo que sin embargo ha preferido no confirmar es qué hay de cierto en que la firma de su divorcio de Kiko es inmimente porque ya habría hablado con el Dj y habrían llegado a un acuerdo respecto a la custodia de sus pequeñas y la pensión de manutención.