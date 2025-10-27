Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'El tiempo justo'

Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa: "Hay que ser mongolo"

El excancerbero hizo declaraciones al programa de Joaquín Prat, que el viernes había conseguido la confesión del ladrón

Joaquín Prat en 'El tiempo justo' / Iker Casillas

Joaquín Prat en 'El tiempo justo' / Iker Casillas / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

El pasado viernes, 'El tiempo justo' consiguió el testimonio en exclusiva del autor del robo en la casa de Iker Casillas. El ladrón, pareja de la empleada del exportero del Real Madrid habló para el programa de Joaquín Prat de cómo se produjeron los hechos.

"Fue un error, no hubo mala intención”, aseguró el hombre que además detalló que su pareja tuvo acceso a los relojes de alta gama que intercambió "sin pensar queIker se daría cuenta".

Y este lunes, también 'El tiempo justo' ha tenido acceso a declaraciones de Casillas valorando los hechos: "Pero si ya lo ha contado el ladrón… hay que ser mongolo, país de pandereta".

"¿Cómo iba a pensar ella que no me iba a dar cuenta de que esos relojes no eran los míos?", se pregunta el deportista que asegura que el caso ya está en manos de sus abogados: "Yo, demanda y fuera. Abogados, yo no pierdo el tiempo".

Por último, el guardameta recalcó que faltan tres relojes que le sustrajeron: "No se los ha llevado el Espíritu Santo". Además, el también exjugador de la Selección española confirmó que la empleada "no volverá a trabajar" en su casa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal
  2. Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
  3. Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
  4. Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
  5. La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
  6. De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
  7. Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
  8. De croquetas de chosco de Tineo, 'bollinos' preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto

Un blindaje publicitario

Mazón: su día cumple un año

La vista gorda ante la maldad

Ideas que no merecen respeto

Topónimos

Sergio Ramos, Da Vinci y la mona Chita

Así arrancó La Asturias que Funciona: Profesionales de éxito formados en la Facultad de Economía , que celebra medio siglo, analizarán sus respectivos sectores a lo largo de la semana

Así arrancó La Asturias que Funciona: Profesionales de éxito formados en la Facultad de Economía , que celebra medio siglo, analizarán sus respectivos sectores a lo largo de la semana

El mensaje en la apertura de "La Asturias que funciona": "Actitud, esfuerzo y curiosidad", las claves para triunfar en la empresa

El mensaje en la apertura de "La Asturias que funciona": "Actitud, esfuerzo y curiosidad", las claves para triunfar en la empresa
Tracking Pixel Contents