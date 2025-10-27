Rosa y Roberto Leal felicitan a Manu tras hacer historia en Pasapalabra y acumular todo ese dinero: “Se merece todo lo bueno"

Superar los 360 programas en Pasapalabra es mucho más que una simple marca. Manu ha conquistado un récord, un hito que deja una huella muy difícil de superar. Dos de las personas que han compartido todo o gran parte de este camino del madrileño son Roberto Leal y Rosa. “Se merece todo lo bueno que le está pasando”, asegura el presentador.

Hay un adjetivo sobre Manu que parece clave: “Constancia”. Roberto cree que el concursante es “referente” para los aspirantes que llegan al plató y también destaca una cualidad que comparte con Rosa: “Han venido sin expectativas y se están dando cuenta de que están haciendo historia, peor creo que no terminan de creérselo”.

Por su parte, Rosa sabe tan bien como su compañero que “esto es un maratón que requiere mucha constancia en el estudio y también mental”. Por eso, el récord que ha alcanzado Manu le parece “impresionante”, más aún al apuntar que empezó “desde cero, como novato”.

Bote histórico

El bote de Pasapalabra superará por primera vez en su historia los 2,3 millones de euros tras otro Rosco en el que ninguno de los dos concursantes ha conseguido completar las 25 letras. Rosa se ha quedado a sólo dos, muy cerca, una cota esta vez inalcanzable para Manu. El duelo ha estado precedido por dos momentos llenos de arte: la actuación en directo de Javi Cantero y el tradicional poema de despedida del concursante.

Rosa ha liderado la prueba desde el principio, y no ha notado haber contado con trece segundos menos que su rival. Se ha despegado pronto con dos buenos turnos, de cinco y de siete aciertos, y ha sabido gestionar esa ventaja hasta el final, incluso cuando Manu parecía acercarse. La gallega ha terminado la primera vuelta con 20 aciertos, sumando uno más en ese mismo turno. Pensando muy bien cuándo y con qué letra arriesgar, ha logrado llegar a 23 letras en verde y se plantado. Manu tenía que remontar con tres respuestas correctas… y se ha quedado muy cerca. Ha sacado dos pero, después, ha llegado el fallo. De esta forma, ha perdido por la mínima y cambiará el naranja por el azul en el próximo programa.

Manu y Rosa se han convertido en historia presente de Pasapalabra. Han dejado ya una huella imborrable y, como siguen compitiendo, cada tarde suman nuevos momentos inolvidables. Testigo de cómo han escrito cada página ha sido y es Roberto Leal, desde el día que llegaron. Orgulloso de ellos, el presentador ha decidido rendirles un homenaje.

"Creo que se han ganado a pulso que les componga esta canción, ¿no? ", ha escrito Roberto en sus redes sociales. Se trata de un tema entre el pop y el rap, y la letra tiene como protagonistas a ambos concursantes