Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: "Alguien en quien refugiarse"

Iker Casillas siempre se ha caracterizado por intentar mantener su parcela personal resguardada de los medios de comunicación. El que fuera portero estrella del Real Madrid y de la Selección Española de fútbol ha tenido noviazgos con algunas de las presentadoras más famosas del panorama nacional como Eva González o Sara Carbonero con la que además pasó por el altar en una ceremonia íntima y con la que tiene dos hijos.

Sin embargo, a pesar de que el exfutbolista ha hecho todo lo posible por permanecer alejado de la crónica rosa, muy a su pesar ha vuelto a la actualidad gracias a su supuesta última conquista. Concretamente ha sido la actriz de contenido para adultos y modelo de Onlyfans, Claudia Bavel, la que ha tirado de la manta y quien se ha sentado en el plató de De Viernes para detallar todos los entresijos de su relación con el guardameta, con el que además, asegura haber tenido planes de futuro como por ejemplo, tener hijos.

Ahora, si este asunto ya está trayendo cola, e incluso se sabe que el exportero estaría pensando en tomar acciones legales, un nuevo frente se abre para el de Móstoles.

Según contaba Belén Esteban en Sálvame, el que fuera portero del Real Madrid habría mantenido una relación paralela con Lara Dibildos mientras estaba con Sara Carbonero.

¿Nuevo amor?

Tras un comienzo de año agitado en el plano sentimental, Iker Casillas ha seguido siendo noticia en los últimos meses, una vez más por sus sonadas relaciones personales. Ahora, se ha sabido que el exmarido de Sara Carbonero podría estar ilusionado con una entrenadora personal que responde al nombre de Ana Belén. Una especie de refugio para el exportero que hace unos días denunciaba haber sufrido un robo en casa por parte de una asistenta del hogar. Al parecer, esta habría sustraído del domicilio del madrileño unos relaojes valorados en miles de euros.