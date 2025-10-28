Mientras Jessica Bueno se convierte en tercera finalista de Supervivientes All stars y roza con las menos el premio final del concurso, su exmarido Jota Peleteiro ha tenido que salir al paso para negar unas informaciones sobre adopción que no han gustado nada al ahora empresario.

El tiempo justo’, en su tertulia de corazón, repasaba una historia que ha desatado la sorpresa entre los colaboradores y los espectadores. Jota Peleteiro, exfutbolista y exmarido de Jessica Bueno, habría dado en adopción a Lucas y Brandon, los dos labradores que ambos compartieron durante años

Las imágenes de los animales publicadas por una protectora de Euskadi, que pedía una adopción conjunta por haber convivido siete años, han levantado todo tipo de comentarios y un intenso debate en el programa. Desde el primer momento, Joaquín Prat no dudó en posicionarse con contundencia: “Son unos labradores que llevan siete años contigo… son uno más de la familia”, reprochaba visiblemente molesto.

La periodista Alexia Rivas explicó que fue una seguidora quien la alertó del anuncio y que, tras comprobar la información, contactó directamente con la protectora:“Me confirmaron que una mujer, que decía ser la esposa de Jota Peleteiro, llamó para decir que estaban pasando por una separación y no podían hacerse cargo de los perros. Por eso se publicaron las fotos en la web para buscarles familia”, detalló. Rivas aseguró además que intentó contactar con Jota: “Le llamé directamente para contrastar la información. Me dijo que sí, que los perros estaban dados en adopción”.

El exmarido de Jessica Bueno estalla tras señalar "que habría dado en adopción a Lucas y Brandon" / @kingjota23 INSTAGRAM

De hecho, el programa emitió el audio dende Peleteiro confirma a Alexia que ha dado los perros en adopción y donde, cuando la reportera se presenta y asegura llamar desde Telecinco, el exfutbolista cuelga la llamada.

“Y también me comentaron desde la protectora que ya hay dos familias interesadas en quedarse con ellos”, continuaba la colaboradora.

Por su parte, Antonio Rossi, con buena relación con el entorno de Peleteiro, ofreció otra versión tras hablar con el propio exfutbolista y su actual pareja, Ajla: “Jota me asegura que no los ha dado en adopción. Dice que los perros están en casa de unos amigos y que alguien ha subido esas fotos como una especie de broma o malentendido”, explicó el colaborador. Sin embargo, la confusión creció aún más cuando Rossi añadió: “Ella me dice que su matrimonio está bien, que siguen juntos, que viajan mucho, y que no entiende por qué se ha montado todo esto. Pero si lo de los perros fuera mentira, habría bastado con desmentirlo de forma clara”.

Tras repasar la información en el plató de 'El tiempo justo', Jota Peleteiro se paresuraba en sus redes sociales a desmentir la información: asegura que los perros están en casa de una amiga y amenaza con demandar "por mentir sobre mi vida personal".