Audiencias 27/10/2025

'El Hormiguero' arrolla y lidera con su programa 3.000 y después cede a 'MasterChef Celebrity' el control de la noche

El programa de Pablo Motos celebra por todo lo alto su efeméride y logra impulsar a 'Renacer'

'El hormiguero' / 'MasterChef Celebrity' / ANTENA 3/ LA 1

'El Hormiguero' celebró anoche su programa 3.000 por todo lo alto. El show de Pablo Motos recibió a Laura Pausini y congregó al 19,2% del público, arrollando a sus rivales, que quedaron sin ninguna opción. Más de 2,1 millones seguidores se dejaron sorprender con una noche mágica para el programa de Antena 3 y la artista italiana.

Además, el programa logró impulsar a 'Renacer', que después anotó un 13,2% y 667.000 espectadores. Enfrente, 'MasterChef Celebrity' tomó el control de la noche con un 13,3% y 630.000 televidentes, una vez acabado el aniversario de 'El Hormiguero'.

Por la tarde, 'El diario de Jorge' confirma estar en uno de sus mejores momentos al registrar un buenísimo 11,1% y 856.000 adeptos.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 19,2% y 2.189.000

Renacer: 13,2% y 667.00p

La 1

La revuelta: 11,4% y 1.363.000

MasterChef Celebirty: 13,3% y 630.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 7,6% y 883.000

Cine 5 estrellas: La última llamada: 6,9% y 434.000

Cuatro

First Dates: 6,4% y 805.000 / 7,5% y 897.000

Objetivo: París: 5% y 391.000

laSexta

laSexta Clave: 4,5% y 535.000

El Intermedio: 6,6% y 814.000

El Taquillazo: Los mercenarios: 5,3% y 357.000

La 2

Cifras y letras: 4,9% y 610.000 / 6,6% y 844.000

Cine Clásico: Los comancheros: 2: 3,2% y 326.000

Cine: Toda la verdad: 2,3% y 105.000

LATE NIGHT

Antena 3

Renacer: 6,8% y 144.000

Telecinco

Cine: El hombre invisible: 6,7% y 161.000

laSexta

Cine: Herida abierta: 4,4% y 109.000

Cuatro

Objetivo: París: 5,3% y 252.000

Alert: 3,1% y 89.000

El Desmarque: 1,5% y 26.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14% y 1.167.000

Y Ahora Sonsoles: 10% y 747.000

Pasapalabra: 20,8% y 2.161.000

La 1

Directo al grano: 11,1% y 873.000

Valle Salvaje: 12,4% y 855.000

La promesa: 13,5% y 1.012.000

Malas lenguas: 10,8% y 977.000

Aquí la tierra: 12,2% y 1.289.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,5% y 649.000

El diario de Jorge: 11,1% y 856.000

Agárrate al sillón: 8,1% y 845.000

laSexta

Zapeando: 6,7% y 542.000

Más Vale Tarde: 5,8% y 431.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,3% y 491.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 393.000

La 2

Saber y ganar: 2,1% y 182.000 / 6,5% y 569.000

Grandes Documentales: 3,6% y 276.000

Malas lenguas: 6,6% y 477.000

Mi casa flotante: 2,1% y 190.000

Grandes diseños: 2,4% y 259.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,4% y 294.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,5% y 857.000

La ruleta de la suerte: 21,5% y 1.522.000

La 1

La Hora de La 1: 16,8% y 353.000

Mañaneros 360: 16% y 478.000 / 12,2% y 956.000

laSexta

Aruser@s: 15,6% y 238.000 / 16,8% y 390.000

Al Rojo Vivo: 7,9% y 275.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,9% y 163.000

El programa de Ana Rosa: 12,9% y 330.000

Vamos a ver: 9,7% y 601.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,7% y 13.000 / 1,6% y 33.000 / 2,8% y 69.000

En boca de todos: 6,5% y 195.000

La 2

El cazador stars: 1,3% y 85.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.053.000

Telediario 1: 14,5% y 1.311.000

Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 883.000

laSexta Noticias 14H: 8,5% y 663.000

Noticias Cuatro 1: 6,3% y 439.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20,6% y 2.512.000

Telediario 2: 12,5% y 1.521.000

Informativos Telecinco 21H: 6,6% y 814.000

laSexta Noticias 20H: 6,8% y 666.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 486.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (15,3%), La 1 (12,7%), Telecinco (8,6%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,5%).

Mes: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

TEMAS

