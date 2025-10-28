El nombre del futuro nieto de Emilio Aragón es un homenaje a Asturias: "Gracias por el mejor regalo que me podías dar"

La familia Aragón tiene un motivo especial para estar de enhorabuena. Bea Gimeno y Nacho Aragón han dado la bienvenida a su primer hijo, Pelayo, convirtiendo en abuelos por quinta vez a Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega. La noticia, anunciada en redes sociales por la joven pareja, ha sido recibida con bonitos mensajes de felicitación, destacando el significado histórico y familiar del nombre elegido para el bebé.

El nacimiento del pequeño se produjo el pasado 26 de octubre, según ha desvelado la propia madre, quien compartió con sus seguidores el momento en el que rompió aguas y la sensación de felicidad que acompaña estos primeros días en familia. "Pelayo, lo mejor que nos ha pasado en la vida", aseguraba la influencer, describiendo la experiencia como una "nube inexplicable" y dedicando palabras especialmente emotivas a su marido: "Gracias por el mejor regalo que me podías dar, mi familia".

La llegada del bebé es el broche a una relación que ya superaba diez años, y culmina una historia de amor marcada por celebraciones tan significativas como su boda íntima en Mallorca. La elección del nombre Pelayo está especialmente cargada de historia y simbolismo para los Aragón y los Fernández-Vega, vinculándolo tanto a Asturias como al protagonista de la Reconquista y al linaje materno de Nacho. Además, la pareja dejó claro desde el principio que ambos querían ser padres y que el nombre de varón lo tenían claro desde un primer momento.

Nacho Aragón es nieto del reconocido otorrino ovetense Manuel Fernández-Vega, que falleció en 2023 a los 90 años. Manuel Fernández-Vega Diego, hermano menor de Luis y Álvaro Fernández-Vega –fundadores del famoso instituto oftalmológico ovetense– estaba afincado en Madrid, donde estaba afincado desde muy joven y forjó una prestigiosa carrera, ocupando durante 20 años la jefatura del servicio de Otorrinología del Hospital Gregorio Marañón. Nacido en Oviedo el 20 de abril de 1932, Manolín, como era conocido entre sus amigos, siguió la tradición médica de la familia, aunque, a diferencia de sus hermanos oftalmólogos, su vocación se enfocó hacia los problemas de oído y de garganta. Siendo un chaval se fue a estudiar a la capital de España. Allí echó raíces y encontró el amor. Se casó con Araceli Feijóo, una gallega nacida por accidente en la localidad burgalesa de Pancorbo durante un viaje de camino a San Sebastián.

Se casó con Araceli Feijóo, una gallega nacida por accidente en la localidad burgalesa de Pancorbo durante un viaje de camino a San Sebastián. Manolín y Ara tuvieron ocho hijos: Aruca, María, Susana, Pilar, Manolo, Nacho, Belén y Veroca, los cuales a su vez le hicieron abuelo de 25 nietos, llegando a conocer a tres biznietos (el cuarto llegará al mundo en días). "Somos una familia muy unida", comentó emocionada en el funeral del prestigioso otorrino una de las hijas del fallecido, María Fernández-Vega, destacando el gran cariño que Manolín tenía también a todos sus yernos y nueras, entre los que se encuentra el famoso actor, empresario y productor televisivo Emilio Aragón, esposo de su primogénita, Aruca.