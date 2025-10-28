Última hora sobre Kiko rivera tras la inesperada declaración: "Yo no he convivido con ellos. Me da muchísima pena porque hay críos de por medio"

Tras una temporada alejado de los focos, José Antonio Canales Rivera ha reaparecido este lunes en la gala con la que la Fundación Pequeño Deseo ha celebrado su 25º aniversario con una gran subasta a la que han asistido numerosos rostros conocidos como Carla Pereyra, David Bustamante, Xandra Falcó, o Patricia Pérez, que no han dudado en aportar su granito de arena para seguir regalando ilusión a niños con enfermedades graves ayudándoles a cumplir sus sueños más anhleados.

Una cita muy especial en la que, dejando en el aire si continúa su relación con la empresaria Regina Pérez -con la que se le vio por primera vez hace un año-, aunque sí ha bromeado con que su corazón palpita "muy bien y a una velocidad increíble", se ha pronunciado por primera vez sobre la separación de su primo Kiko Rivera e Irene Rosales.

"Yo no he convivido con ellos. Con Kiko pues coincidido mucho menos de lo que hubiese querido, la verdad, porque cuando he coincidido con él parece que hemos pasado una vida entera juntos y no es así, y sin embargo pues no sé si será el tema familiar, el tema gen o lo que sea... que nos vemos y echamos un buen rato" ha afirmado, reconociendo que le "sorprendió" y mucho que el hijo de Paquirri y la sevillana decidiesen poner fin a su matrimonio después de 11 años juntos y dos hijas en común.

"Me da muchísima pena porque hay críos de por medio, pero voy a decir una cosa tanto para Kiko como para Irene, vida no hay más que una y hay que vivirla y siempre y cuando no se falte a los demás, creo que todos merecemos estar lo mejor posible" ha añadido, aconsejando a Kiko que intente ser feliz como está haciendo su exmujer al lado de Guillermo. "A disfrutar, y a disfrutar. Es que la palabra es disfrutar, e intentar encontrar la tranquilidad, la paz, y la madurez, que llega también" sentencia.

Continuando con sus primos, Canales Rivera también se ha pronunciado sobre la reciente retirada de los ruedos de Cayetano, asegurando que aunque no le ha dado pena que se retirara "porque fui uno de los primeros en enterarse y la pena se me pasó al poco tiempo de comunicarlo", sí cree que "entre unas cosas y otras no se ha ido como se merece siendo un torero importante que ah sumado mucho a los escalafones de estos últimos 20 años".

"Se merece un final más apoteósico y creo que todo el universo taurino tiene esa sensación, pero bueno, siempre cabe la posibilidad... esto es muy largo. Pero lo importante es que él ya está enfocado en otro modo de vida. Él está feliz, está trabajando ya en otros proyectos y lo único que le salga tan bien como le ha salido todos estos últimos 20 años" concluye.