Adiós a Emma García, su programa en Telecinco podría tener los días contados

Un anuncio que podría dar pie a la llegada de un nuevo formato

Adiós a Emma García, su programa en Telecinco podría tener los días contados

Adiós a Emma García, su programa en Telecinco podría tener los días contados / Telecinco

Benito Domínguez

La crisis de audiencias que está viviendo Telecinco hace que sus directivos planteen cambios sustanciales en la programación. Y uno de ellos podría afectar a Emma García y su programa Fiesta, que podría tener los días contados.

Así lo afirman an Esdiario asegurando que el fin de Fiesta se anunciará "en unas semanas" con la intención de que el próximo año se inicie con otro formato totalmente distinto.

Un cambio que, en principio, tendría sentido con los datos de audiencia que está realizando el programa. Si bien no es muy distinto a lo que ocurre con otros programas de la cadena, que también están sufriendo para conseguir buenos datos de audiencia.

Y se sabe que, cuando los datos de audiencia no van bien, las cadenas suelen tender a cancelar sus productos y buscar propuestas que levanten la programación. Actualmente en Telecinco solo están funcionando muy bien Supervivientes y La isla de las tentaciones, así como Gran Hermano. La isla de las tentaciones estrenará nueva temporada en breve.

Unicorn Content

Esdiario quiso conocer la versión de la productora de Fiesta, Unicorn Content, quien les negó que se esté barajando prescindir de Fiesta.

