Adiós a Emma García, su programa en Telecinco podría tener los días contados
Un anuncio que podría dar pie a la llegada de un nuevo formato
La crisis de audiencias que está viviendo Telecinco hace que sus directivos planteen cambios sustanciales en la programación. Y uno de ellos podría afectar a Emma García y su programa Fiesta, que podría tener los días contados.
Así lo afirman an Esdiario asegurando que el fin de Fiesta se anunciará "en unas semanas" con la intención de que el próximo año se inicie con otro formato totalmente distinto.
Un cambio que, en principio, tendría sentido con los datos de audiencia que está realizando el programa. Si bien no es muy distinto a lo que ocurre con otros programas de la cadena, que también están sufriendo para conseguir buenos datos de audiencia.
Y se sabe que, cuando los datos de audiencia no van bien, las cadenas suelen tender a cancelar sus productos y buscar propuestas que levanten la programación. Actualmente en Telecinco solo están funcionando muy bien Supervivientes y La isla de las tentaciones, así como Gran Hermano. La isla de las tentaciones estrenará nueva temporada en breve.
Unicorn Content
Esdiario quiso conocer la versión de la productora de Fiesta, Unicorn Content, quien les negó que se esté barajando prescindir de Fiesta.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela