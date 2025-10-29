Ana Torroja habla sobre el regreso de Mecano a los escenarios: "Yo no me lo esperaba"
Esto es lo que ha dicho
Tras el comentadísimo regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' 18 años después de abandonar el grupo, y coincidiendo con el primer aniversario de la polémica salida de Leire Martínez, son muchos los nostálgicos que fantasean con el reencuentro de otras bandas míticas de la música española, como 'Pereza', 'Los Piratas' o 'Héroes del Silencio'.
Pero especialmente con la posible vuelta de Mecano, grupo formado por Ana Torroja, Nacho y José María Cano, que se separaron en 1998 -aunque su último concierto fue en 1992- y que nos dejaron hits que han marcado a varias generaciones como 'Cruz de navajas', 'Hijo de la luna', 'Me cuesta tanto olvidarte', 'La fuerza del destino', o 'En tu fiesta me colé', que a día de hoy siguen siendo tan actuales como hace 4 décadas.
¿Hay alguna posibilidad de que Mecano vuelva a los escenarios 27 años después de su disolución definitiva? Como ha reconocido Ana Torroja en su reaparición en los premios Women of the Year 2025 de Harper's Bazaar, es muy complicado: "La Oreja de Van Gogh ha sido sorprendente la verdad, porque nadie se lo esperaba. Bueno, yo no me lo esperaba. Me alegro mucho por ellos. En nuestro caso, de momento, no ha habido suerte".
"Complicado"
"Yo me canso de repetir que es bastante complicado. No voy a decir imposible, por dejar un poquitín de esperanza, pero poca" se ha sincerado -ya que la relación entre los hermanos Cano sería muy distante- consolándose con que "nuestra música sigue ahí, yo sigo cantanto esas canciones, y esta gira voy a hacer un pequeñito homenaje a Mecano".
