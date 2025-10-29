Una conocida influencer se ve obligada a abandonar sus redes sociales por amenazas: "Me han deseado la muerte a mí, a mi hijo y a mis hermanos".
Esto es lo que ha ocurrido
Zayra Gutiérrez anunciaba hace unos días a través de un comunicado su drástica decisión de abandonar las redes sociales durante una temporada. Ante los rumores de que podría estar atravesando un momento complicado a nivel personal, la hija de Arantxa de Benito y Guti ha visitado el plató de 'El tiempo justo' para explicar que la razón que la ha empujado a aparcar su faceta de influencer es el acoso que ha sufrido en los últimos tiempos: "Me han deseado la muerte a mí, a mi hijo y a mis hermanos. Estoy en terapia y el psicólogo me recomendó desconectar, y ha sido lo mejor que he hecho" confesaba.
Experta en soportar las críticas e insultos de sus haters cada vez que comparte alguna imagen en Instagram -metiéndose con su físico, o apuntando que la razón de su éxito es solo por ser hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés'- Alba Díaz no ha dudado en aprovechar su asistencia a los Premios Women of the Year 2025 de la revista Harper's Bazaar, a los que ha acudido derrochando complicidad con su tía Rocío Martín Berrocal, para revelar cómo afronta ella los ataques y dar un consejo a Zayra.
"Gracias a Dios yo tengo mi escudo porque me he criado con ello, pero... Está claro que el acoso es algo que afecta día a día. Hay gente que se ha llegado a quitar la vida. Yo creo que esto es personas que están tristes, que están mal y que llegará el momento en el que se den cuenta, se miran al espejo y digan, 'oye, pues quizás no lo estoy haciendo bien y quizás tengo todavía mucho tiempo en la vida para poder cambiar y ser una mejor persona y una mejor versión'. Entonces, el karma existe, que cada uno actúe en base a lo que es" ha expresado, invitando a los haters a meditar sobre las críticas e insultos que vierten en las redes sociales de rostros conocidos como ella o la hija de Guti.
Claves de vida
La clave de Alba para cuidar su salud mental, como confiesa, "rodearme de gente que actúa en base a lo que es y que son gente maravillosa". "A las demás personas simplemente les deseo que se miren y que se cuiden y que se abracen y que se den cuenta del daño que están haciendo, que si lo hacen para sentirse bien no lo están consiguiendo, No les está sirviendo y más bien están jodiendo la vida a alguien, entonces pues creo que no van por el buen camino" ha sentenciado.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra