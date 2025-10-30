Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 29/10/2025

'El 1%' vuelve líder con su mejor dato histórico y el homenaje a las víctimas de la DANA lidera la tarde

Por la noche, los especiales de laSexta y Cuatro sobre la DANA pinchan en audiencia

'El 1%' / 'Homaje DANA'

'El 1%' / 'Homaje DANA' / ANTENA 3/ LA 1

Redacción Yotele

Madrid

'El 1%' volvió anoche a Antena 3 liderando con holgura su franja al reunir a un 16% y 1.185.000 espectadores frente al televisor para ver el estreno de su segunda temporada. Se trata de su mejor dato histórico, por lo que a pesar de la espera, el programa demuestra su gran valor y capacidad de enganchar al público.

Además, en una noche marcada por los especiales de la DANA, que no convencen en laSexta con 'El Objetivo' (5,4%), ni en Cuatro con 'Callajeros' (4,4%). Tampoco enganchó el final de 'Sin gluten', que se despidió con mínimo al congregar al 9,6% y 676.000 televidentes.

Por la tarde, el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA un año después triunfa en La 1 y lidera su franja con un gran 16,6% y 1.338.000 adeptos.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 17% y 2.123.000

El 1%: 16% y 1.185.000

La 1

La revuelta: 13% y 1.588.000

Sin gluten: 9,6% y 676.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 8,5% y 1.018.000

La agencia: 8% y 592.000

laSexta

laSexta Clave: 4,9% y 589.000

El Intermedio: 7,7% y 966.000

El Objetivo: 5,4% y 402.000

Cuatro

First Dates: 5,7% y 711.000 / 7,6% y 929.000

Callejeros: 4,4% y 300.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 484.000 / 6,9% y 897.000

En primicia: 2,7% y 333.000

En portada: 1,5% y 139.000

Documentos TV: 2% y 125.000

LATE NIGHT

Antena 3

El 1%: 15,1% y 440.000

La 1

Sin gluten: 7% y 188.000

La noche en 24h: 8,7% y 131.000

Telecinco

La agencia: 5% y 173.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,9% y 145.000 / 4,5% y 76.000

Cuatro

Callejeros: 4,2% y 120.00

El Desmarque: 3,3% y 55.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,6% y 1.274.000

Y Ahora Sonsoles: 9,6% y 803.000

Pasapalabra: 20,5% y 2.215.000

La 1

Directo al grano: 11,4% y 960.000

Homenaje de Estado a las víctimas de la DANA: 16,6% y 1.338.000

Malas lenguas: 13,7% y 1.264.000

Aquí la tierra: 13,3% y 1.465.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,5% y 716.000

Agárrate al sillón: 7,7% y 829.000

laSexta

Zapeando: 5,9% y 507.000

Más Vale Tarde: 5,5% y 460.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,9% y 495.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 426.000

La 2

Saber y ganar: 2,2% y 202.000 / 6% y 553.000

Grandes Documentales: 3,4% y 279.000

Malas lenguas: 3,8% y 303.000

Los conciertos de La 2: 0,9% y 81.000

Diseños fabulosos: 1,3% y 144.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,3% y 282.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16% y 811.000

La ruleta de la suerte: 21,9% y 1.637.000

La 1

La Hora de La 1: 17,6% y 355.000

Mañaneros 360: 16,6% y 552.000 / 10,3% y 846.000

laSexta

Aruser@s: 12,4% y 182.000 / 17,6% y 403.000

Al Rojo Vivo: 8,4% y 327.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,9% y 176.000

El programa de AR: 12,7% y 348.000

Vamos a ver: 9,7% y 658.000

Cuatro

Alerta Cobra: 2,1% y 37.000 / 2,6% y 50.000 / 3,2% y 76.000

En boca de todos: 6,1% y 207.000

La 2

El cazador Stars: 1,5% y 107.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24% y 2.243.000

Telediario 1: 14,3% y 1.343.000

Informativos Telecinco 15H: 10,2% y 952.000

laSexta Noticias 14H: 7,9% y 651.000

Noticias Cuatro 1: 5,9% y 437.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,3% y 2.371.000

Telediario 2: 14,7% y 1.812.000

Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 998.000

laSexta Noticias 20H: 8,1% y 839.000

Noticias Cuatro 2: 5,4% y 554.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,8%), La 1 (13,3%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,7%), Cuatro (5,3%), La 2 (2,9%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%)

Tracking Pixel Contents