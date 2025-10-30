Audiencias 29/10/2025
'El 1%' vuelve líder con su mejor dato histórico y el homenaje a las víctimas de la DANA lidera la tarde
Por la noche, los especiales de laSexta y Cuatro sobre la DANA pinchan en audiencia
Redacción Yotele
'El 1%' volvió anoche a Antena 3 liderando con holgura su franja al reunir a un 16% y 1.185.000 espectadores frente al televisor para ver el estreno de su segunda temporada. Se trata de su mejor dato histórico, por lo que a pesar de la espera, el programa demuestra su gran valor y capacidad de enganchar al público.
Además, en una noche marcada por los especiales de la DANA, que no convencen en laSexta con 'El Objetivo' (5,4%), ni en Cuatro con 'Callajeros' (4,4%). Tampoco enganchó el final de 'Sin gluten', que se despidió con mínimo al congregar al 9,6% y 676.000 televidentes.
Por la tarde, el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA un año después triunfa en La 1 y lidera su franja con un gran 16,6% y 1.338.000 adeptos.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 17% y 2.123.000
El 1%: 16% y 1.185.000
La 1
La revuelta: 13% y 1.588.000
Sin gluten: 9,6% y 676.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 8,5% y 1.018.000
La agencia: 8% y 592.000
laSexta
laSexta Clave: 4,9% y 589.000
El Intermedio: 7,7% y 966.000
El Objetivo: 5,4% y 402.000
Cuatro
First Dates: 5,7% y 711.000 / 7,6% y 929.000
Callejeros: 4,4% y 300.000
La 2
Cifras y letras: 3,9% y 484.000 / 6,9% y 897.000
En primicia: 2,7% y 333.000
En portada: 1,5% y 139.000
Documentos TV: 2% y 125.000
LATE NIGHT
Antena 3
El 1%: 15,1% y 440.000
La 1
Sin gluten: 7% y 188.000
La noche en 24h: 8,7% y 131.000
Telecinco
La agencia: 5% y 173.000
laSexta
Equipo de Investigación: 4,9% y 145.000 / 4,5% y 76.000
Cuatro
Callejeros: 4,2% y 120.00
El Desmarque: 3,3% y 55.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,6% y 1.274.000
Y Ahora Sonsoles: 9,6% y 803.000
Pasapalabra: 20,5% y 2.215.000
La 1
Directo al grano: 11,4% y 960.000
Homenaje de Estado a las víctimas de la DANA: 16,6% y 1.338.000
Malas lenguas: 13,7% y 1.264.000
Aquí la tierra: 13,3% y 1.465.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,5% y 716.000
Agárrate al sillón: 7,7% y 829.000
laSexta
Zapeando: 5,9% y 507.000
Más Vale Tarde: 5,5% y 460.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,9% y 495.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 426.000
La 2
Saber y ganar: 2,2% y 202.000 / 6% y 553.000
Grandes Documentales: 3,4% y 279.000
Malas lenguas: 3,8% y 303.000
Los conciertos de La 2: 0,9% y 81.000
Diseños fabulosos: 1,3% y 144.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,3% y 282.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16% y 811.000
La ruleta de la suerte: 21,9% y 1.637.000
La 1
La Hora de La 1: 17,6% y 355.000
Mañaneros 360: 16,6% y 552.000 / 10,3% y 846.000
laSexta
Aruser@s: 12,4% y 182.000 / 17,6% y 403.000
Al Rojo Vivo: 8,4% y 327.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,9% y 176.000
El programa de AR: 12,7% y 348.000
Vamos a ver: 9,7% y 658.000
Cuatro
Alerta Cobra: 2,1% y 37.000 / 2,6% y 50.000 / 3,2% y 76.000
En boca de todos: 6,1% y 207.000
La 2
El cazador Stars: 1,5% y 107.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24% y 2.243.000
Telediario 1: 14,3% y 1.343.000
Informativos Telecinco 15H: 10,2% y 952.000
laSexta Noticias 14H: 7,9% y 651.000
Noticias Cuatro 1: 5,9% y 437.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,3% y 2.371.000
Telediario 2: 14,7% y 1.812.000
Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 998.000
laSexta Noticias 20H: 8,1% y 839.000
Noticias Cuatro 2: 5,4% y 554.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,8%), La 1 (13,3%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,7%), Cuatro (5,3%), La 2 (2,9%).
Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%)
