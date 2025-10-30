Se desvela el papel de Bárbara Rey en las memorias del Rey Juan Carlos: "Fue un error que no supe rechazar"

La publicación en los diarios franceses 'Le Monde' y 'Le Figaro' de algunos extractos de las memorias del Rey Juan Carlos I ha provocado un tsunami en la prensa española que no ha dudado en hacerse eco de sus palabras. A pesar de abordar muchos temas polémicos, el emérito se ha guardado otros tantos, como por ejemplo su historia de amor con Bárbara Rey.

La vedette se ha dejado ver este jueves ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y lo cierto es que ha mostrado indiferencia total ante la inminente salida del libro del emérito.

La vedette no ha aclarado si es cierto que estaría molesta después de que el emérito la haya obviado por completo en su libro: "Venga, gracias"... demostrando así que no le preocupa no haber tenido protagonismo en las páginas de sus memorias.

Y es que hay expectación máxima ante la inminente publicación de las memorias del Rey Juan Carlos, 'Reconciliación', tras la publicación en los diarios franceses 'Le Monde' y 'Le Figaro' de algunos extractos del libro, y de una entrevista inédita del Emérito en el que se sincera, entre otros temas, sobre su relación con el Rey Felipe VI, con la Reina Letizia, o con Doña Sofía.

Sara Fernández

Confesando que echa mucho de menos España y que decidió irse a Abu Dabi para proteger a su hijo y a la institución, aunque lamenta que el Monarca la ha dado la espalda "por obligación", Don Juan Carlos reconoce por primera vez sus desavenencias con su nuera, admitiendo que hay "desavenencias personales" entre ambos, y que Doña Letizia "no ayudó" a la cohesión familiar.

Además, asume que su fortuna no declarara "fue un error que no supe rechazar", y un "gran error" que afectó gravemente a su imagen en nuestro país; igual que su relación con Corinna Larssen, o la cacería de Botswana.

Lamentándose de que se siente en cierto modo "abandonado" y confesando que el único que ha estado a su lado en esta etapa final de su vida es su nieto Froilán, Don Juan Carlos dedica un importante capítulo de sus memorias a la Reina Sofía, para la que solo tiene buenas palabras: "No tiene igual en mi vida y así seguirá siendo aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi partida de España. Es la madre de mis hijos, una reina extraordinaria y un apoyo emocional fundamental e irremplazable. Es una mujer excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, devota y benevolente. La personificación de la nobleza de espíritu" confiesa.

La publicación de este adelanto de 'Reconciliación' ha coincidido con el regreso del Emérito a España. Este miércoles Don Juan Carlos ha aterrizado en Vitoria para asistir a una revisión médica con el doctor Eduardo Anitua, antes de continuar su ruta a Cascais para pasar varios días en la localidad portuguesa en la que se especula que podría estar buscando una residencia para instalarse definitivamente allí y así estar más cerca de nuestro país.

Mientras tanto, la infanta Elena continúa con su rutina y este jueves ha acudido a su puesto de trabajo en la Fundación Mapfre al margen del revuelo que se ha creado en torno a las memorias de su padre, y a las declaraciones en las que habla a corazón abierto sobre los episodios más importantes y polémicos de su vida.

Charlando por teléfono de lo más sonriente y relajada, la hermana de Felipe VI ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa, evitando dar su opinión sobre 'Reconciliación' y revelar qué le ha parecido que Don Juan Carlos diga que se siente abandonado por su familia.