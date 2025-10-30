Gabriela Guillén arremete contra las hijas de Bertín Osborne tras sus últimas declaraciones: "Yo lo que hago es defender a mi hijo"

La portada de Bertín Osborne el pasado mes de agosto junto al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, Arian David -que el próximo 30 de diciembre cumplirá 2 años- ha marcado un antes y un después para las hijas del presentador. Cerradas en banda a hablar de su hermanito o de la paraguaya hasta ahora, tanto Alejandra como Eugenia Osborne han dado un paso al frente y han revelado públicamente que les gustaría conocer al pequeño, dejando en manos de su padre la organización de un encuentro para que el menor empiece a tener relación con su familia paterna.

Unas declaraciones a las que ha respondido Gabriela en su reaparición por partida doble ante las cámaras este miércoles. En primer lugar, la esteticien acudía a un desfile de moda en la 14º edición de Atelier Couture y, tirando de ironía, ha asegurado que le parece "estupendo" que las hijas de Bertín quieran conocer a su hermano porque "ya es hora". "Se pueden decir muchas cosas pero hay que ir a la acción" ha añadido, dejando la pelota en el tejado de Alejandra y Eugenia.

Horas más tarde, y aprovechando que su bebé ya estaba "dormidito", la paraguaya no se ha perdido el estreno de la obra de Terelu Campos, 'Santa Lola', en el Teatro Calderón de la capital; y, asegurando que ella nunca pondría impedimentos a que David conozca a su familia paterna, ha vuelto a dejar claro que son Bertín y sus hijas las que tienen que mover ficha.

"Yo siempre lo he dicho que tienen las puertas abiertas de mi casa cuando quieran, siempre y cuando tengan esa intención de conocerlo, ¿yo por qué tengo que oponerme? Se puede decir mucho, eso está bien, pero hay que pasar a la acción y lo lógico es que me lo comuniquen" ha apuntado tajante.

Eugenia

Además, y después de que Eugenia dijese que ella no actuaría como lo hizo ella ante la actitud de su padre cuando se quedó embarazada, Gabriela ha defendido que "cada persona afronta las situaciones como puede y como lo siente. Es que no lo puede criticar ni lo puede... Lo mismo yo hubiera hecho otras cosas de otra manera, pues cada uno es su mundo". "Yo lo que hago es defender a mi hijo y posicionarlo en lo que se merece, sí. Siempre. Mi hijo está ante todo" ha sentenciado.