Jessica Bueno ya habla su relación amorosa con Feliciano López: "Muy contenta y feliz"

Jessica Bueno ya es finalistas de Supervivientes All stars y encara la recta final del reality con el sueño de convertirse en ganadora. La sevillana se ha sincerado como nunca acerca de su relación con Feliciano López en su 'puente de las emociones' de 'Supervivientes All Stars'. Las relaciones más mediáticas de la modelo han sido junto a Kiko Rivera, padre de su hijo mayor, Jota Peleteiro, padre de sus dos hijos pequeños, y Luitingo, con el que coinció en 'Gran Hermano VIP', pero su primer romance con un hombre conocido fue con el tenista.

Ocurrió en el verano de 2009, después que ella fuera proclamada Miss Sevilla a sus 18 años. En ese momento, Feliciano era ya un tenista conocido, tenía 29 años y acaba de terminar una relación mediática: "Él acababa de romper con otra Miss Sevilla, María José Suárez". La prensa los pilló y aparecieron en una revista, pero la modelo ha recordado que en ese momento no la identificaron. Sí que lo hizo su dama de honor en el certamen de belleza, Virginia Labrador, que fue a los platós junto a su madre, Ana Jiménez, a pedir que le quitasen el título por ser una mujer famosa, cuentan desde Outdoor.

En su 'puente de las emociones', la de los Molares ha asegurado que su intención nunca fue hacerse famosa y que tan pronto como salieron esas imágenes decidió no volver a quedar con Feliciano porque su objetivo era representar a Sevilla en el certamen de Miss España en 2010, algo que consiguió finalmente por la organización determinó que efectivamente no era una figura mediática en ese momento. "Yo a ese chico no lo quería volver a ver ni era nada mío, no era ni mi pareja ni nada, era un ligue. Después de eso menos aún quería ir con él", ha recordado la influencer de 34 años, que en ese momento se asustó "muchísimo" por la posibilidad de tener que renunciar a su sueño de ir a Miss España y porque no le había contado a su madre que había viajado hasta Málaga para conocer a Feliciano López, al que ha definido como "un chico guapísimo".

"Durante ese verano conocí a un chico, pero lo típico de que conoces a alguien y no llega a nada más. Yo era una niña, era todavía una inconsciente y una irresponsable, llegó un chico guapísimo y mayor que yo. Era Feliciano López, como todo el mundo sabe. Quedé con él para conocernos pero ya está y en esos días que estuvimos juntos, y en los que no éramos nada más, tuvimos la mala suerte de que nos pilló la prensa y salieron unas fotos de nosotros", son las declaraciones que Jessica Bueno ha hecho sobre el tenista en su 'puente de las emociones'.

En 2010, meses después de aquello, se pronunció en una línea muy similar, asegurando que nunca fue su intención saltar a la fama por esa relación: "Nunca me esperaba todo esto que se ha liado. Es más nunca he querido salir con Feliciano por Sevilla porque sabía que nos iban a retratar juntos y por eso preferimos irnos a Marbella, porque pensamos que allí íbamos a estar más tranquilos y alejados de los focos. Yo no quiero fama. A mí lo que me preocupa es poder llegar al certamen de Miss España. Estoy muy contenta y feliz".