Marta Peñate emite un comunicado por la "ganadora" de Supervivientes All Stars: "Si queréis que gane otra persona no intentéis hundir el concurso del contrincante"

Supervivientes encara su recta final tras meses de emisión y la tensión aumenta entre los defensores de los concursantes por ver quién será el ganador o ganadora de esta edición tras semanas luchando contra el hambre, el tiempo y las emociones.

Marta Peñate está cansada de las críticas a Tony Spina y ha emitido un comunicado a través de las stories de Instagram de su novio, donde ha defendido que es un gran concursante que merece su plaza en la final de 'Supervivientes All Stars', a la que también han llegado Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres - tras salvarse frente a Adara Molinero - y Jessica Bueno. "Tony es un gran superviviente: ha hecho fuego, ha dado todo en las pruebas, ha pescado, ha cuidado el fuego, ha estado pendiente de todo y ha dicho todo lo que pensaba en todo momento", ha defendido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que ha asegurado que es "una vergüenza" que haya personas de otros fandoms intentando "desprestigiar" a su novio con "mentiras continuas".

"Si queréis que gane otra persona no intentéis hundir el concurso del contrincante. Se le pone en duda hasta sus sentimientos y que lo pase mal con el tema de la paternidad", ha añadido la canaria, a la que le duele que entren en juego temas personales como sus dificultades para concebir un hijo y convertirse en padres: "Todo con tal de desprestigiar y hundir. No es justo".

La amiga de Adara Molinero ha pedido respeto para ambos y ha asegurado que va a intentar salvar a su novio de la nominación que le enfrenta a Jessica y Torres, pero que no se le "va a ir la vida en ello". Además, le ha dado las gracias a los que sí que les están apoyando: "Gracias a todos los que nos apoyáis y siempre estáis votando, gracias de corazón".

En X, se ha pronunciado en la misma línea y ha deslizado su pronóstico para la final. "Todos centrados en Tony y cuando gane Jessica se arrepentirán de haber perdido tanta fuerza con él para desprestigiarlo", ha tuiteado la exconcursante de 'Gran Hermano', que cree que la ganadora de la edición puede ser la ex de Kiko Rivera.