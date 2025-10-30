Rosa Benito y su hija, muy reveladoras tras la demoledora entrevista de Amador Mohedano en televisión: "No lo voy a hacer público"

Amador Mohedano se sentaba la semana pasada en '¡De viernes!' para hablar sobre su estado de salud tras el ingreso que tuvo hace unos meses, pero también desveló qué opina de todo lo que ha contado en televisión su sobrina Rocío Carrasco y su actual relación con Rosa Benito.

No dijo nada nuevo. La que fuera su mujer le sigue teniendo bloqueado por teléfono, no tienen ningún contacto y cuando hay algún acto en Chipiona él no acude para que Rosa pueda estar tranquila y no acaparen ellos los titulares.

Una entrevista por la que ha sido preguntada tanto Rosa como su hija Rosario. La primera de ellas aseguraba que "no voy a correr ningún tupido velo" tras las palabras de su exmarido y confesaba que "el viernes no lo vi, es verdad que luego ves redes y ves cosas... porque estuve aquí con Valeria Ross haciendo 'Doctor amor'".

A pesar de no haberla visto, Benito dejaba claro que está "en otro punto de mi vida y entonces no vale la pena porque quiero vivir lo que estoy viviendo ahora, que es muy bonito y estoy muy feliz".

Rosario

Por su parte, Rosario fue más concisa y desvelaba que "lo que tuve que decirle a mi padre ya se lo dije y no lo voy a hacer público", manteniéndose así al margen como ha venido haciendo en los últimos años en los que su familia ha estado en el foco mediático.