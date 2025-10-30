Terelu Campos responde disgustada a las críticas tras el estreno de su obra de teatro: "Que todo el mundo opine lo que quiera y nada más"

Éxito rotundo de Terelu Campos en la primera de las 4 noches que se subirá al escenario del Teatro Calderón de Madrid en los próximos días con su obra 'Santa Lola'. A pesar de las informaciones que apuntaban al fracaso en la venta de entradas, y de las críticas de Antonio Banderas durante el estreno de su nuevo musical, 'Godspell' -cuando se lamentó de que en España se tiende a asistir a "espectáculos que presentan a estrellas conocidas de la televisión" sin formación en el mundo de la interpretación- el patio de butacas estaba lleno hasta la bandera, y la presentadora, que una vez más ha 'clavado' su papel, se ha llevado una gran ovación del público.

De ahí que muy emocionada, y tras confesar que si aceptó protagonizar la obra es porque su hija Alejandra Rubio insistió, haya pronunciado un discurso para defenderse y dejar claro que nunca ha pretendido quitarle el puesto a nadie: "Gracias a los actores que merecen todo mis respetos, que van ganándose la vida con muchos sacrificios y mucha fuerza de voluntad, que han hecho de esta profesión su modo de vida, con todo su esfuerzo". "Jamás en la vida he querido faltarles al respeto, que no soy una actriz, soy una mujer del mundo mediático que ha pensado que podía hacer esta para mí humilde y modesta comedia para que lo disfrutarais, para que lo pasarais bien y nada más" ha expresado desatando el aplauso de los asistentes.

Productora de la obra e íntima amiga de Terelu, Lara Dibildos ha tomado la palabra a continuación para dar la cara por ella ante las críticas. "Subirse a un escenario es dificilísimo. Sacar una carcajada es un triunfo. Y esta mujer lo ha hecho con un talentazo increíble, con una intuición que tiene. Y yo creo que debe dedicarse más al teatro" ha afirmado, animándola a que su incursión en el mundo de la interpretación no quede solo en 'Santa Lola'.

Cansada pero muy agradecida por la buena acogida que la obra ha tenido en su estreno en la capital, Terelu ha atendido a la prensa al salir del teatro y, humilde pero tajante, ha mandado un mensaje a Antonio Banderas desmarcándose de sus críticas.

"Ahora ya estoy tranquila. Si os ha gustado ya estoy feliz. Yo estaba peor que nunca hoy, sí. Madrid es una plaza complicada" ha confesado, explicando que lo único que pretende con 'Santa Lola' es "hacer disfrutar": "Es una comedia modesta, sin grandes pretensiones, sin sustituir el papel mío por nadie. Es decir, está escrito prácticamente para mí. Entonces. no le quito el puesto de trabajo a nadie ni nada de nada" ha asegurado adelantándose a las preguntas sobre las declaraciones del actor malagueño.

"Quererme mejor porque lo llevo fatal" ha admitido, asegurando que a pesar del revuelo que se ha creado no se ha enterado de lo que ha dicho Banderas. "He estado metida en el trabajo, en los ensayos, en el trabajo en la televisión y ya no me da la vida para mucho más. Pero que cada uno puede pensar lo que quiera y está en el derecho. Sin faltar nunca el respeto porque yo jamás le falto el respeto a nadie. Todo me parece bienvenido" ha expresado.

Como ha querido dejar claro, "yo no tengo ninguna relación con Antonio, ni bien, ni mal, ni regular. He tenido muy buena relación cuando vivían sus padres y su madre tenía adoración por la mía y su padre también, pero fundamentalmente su madre. Y ahí es donde hemos tenido más relación cuando era la Semana Santa, pero no hemos tenido nunca una relación de amigos, de ir a cenar y de nada".

"No sé lo que ha dicho y francamente no me interesa. Con todos mis respetos, de verdad, esta noche no me interesa. Respeto que todo el mundo opine lo que quiera y nada más. Yo nunca me meto cuando concursan en un programa de televisión o cuando los presentan. Me parece perfecto. No pienso que me estén usurpando mi trabajo ni estén siendo unos intrusos. Creo que son unas personas que tengo un interés mediático y nada más" ha zanjado tajante, defendiendo su derecho a actuar igual que hay intérpretes que presentan programas de televisión.