Juan del Val planta cara a la críticas por el Premio Planeta: "Ahora me toca hablar a mí"

Juan del Val es el ganador del Premio Planeta 2025 y, desde la concesión del galardón, no le han parado de llover las críticas. Hay quien considera que no tiene la calidad literaria suficiente o que el premio obedece a intereses que nada tienen que ver con la valía de una novela. El escritor y tertuliano está harto. "Ahora me toca hablar a mí", ha manifestado en sus redes sociales.

Del Val acude este jueves al programa "El Hormiguero", en el que trabaja, y promete hablar largo y tendido del polémico premio. "Deseando que llegue el jueves… Después de todo lo que se ha dicho y escrito, creo que ahora me toca hablar a mí", ha dicho.

En las entrevistas posteriores la entrega del Premio Planeta por "Vera, una historia de amor", manifestó su incredulidad ante las críticas a una novela que aún no se había publicado y los lectores no habían tenido la oportunidad de leerla.

La entrevista más esperada (y oportuna)

Hasta el momento el escritor no ha entrado demasiado en la polémica. Ha llegado el momento. El miércoles 5 noviembre se publica la novela y un día después se sienta junto a Pablo Motos en Antena 3 para dar la cara tras las críticas y promocionar el libro.

Con un millón de euros en cuenta bancaria y su nombre grabado ahí donde antes estuvieron Vargas Llosa, Cela, Matute, Mendoza o Redondo, comienza la gira de promoción de esta novela que habla de amor y se promociona con el reclamo "cuando el deseo también es el peligro".

¿De qué va el libro de Juan del Val?

Esta historia de amor y deseo narra la historia de Vera, que ha seguido siempre las reglas: ha vivido durante más de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués. Pero ahora, a los cuarenta y cinco, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido. En medio de esta búsqueda aparece Antonio. Es más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. No es solo la atracción lo que los une, sino algo más profundo: la posibilidad de salirse del guion. Ese vínculo, tan improbable como provocador, será el detonante de unos hechos que nadie anticipa. El exmarido de Vera no acepta que esta se haya rebelado, y lo que comienza como despecho se va convirtiendo en algo mucho más siniestro. Hay cosas que el marqués no soporta perder. Y algunas pérdidas, cuando se acumulan, pueden llevarte al límite.

Juan del Val ya ha escrito otras novelas antes donde habla de amor y pone el foco en esas diferencias de clases sociales. Entre los títulos más conocidos "Bocabesada", "Valparaíso" o "Candela".