31/10/2025

'La Voz' lidera la noche de Halloween frente al regreso de Lydia Lozano en 'De viernes'

El especial de 'First Dates' funciona muy bien en Cuatro, que vuelve a superar a La 1

'La Voz' / 'De viernes'

'La Voz' / 'De viernes' / ANTENA 3/ TELECINCO

Redacción Yotele

Madrid

'La Voz' no alteró su control sobre la noche del viernes pese a la festividad de hoy. El talent show de Eva González se mantiene líder con un 13,7% y 889.000 espectadores. Esto supone dos décimas menos que hace una semana, cuando se emitieron las últimas audiciones a ciegas.

En la competencia, el regreso de Lydia Lozano a 'De viernes' no logró un gran efecto. De hecho, el programa cedió 1,2 puntos respecto a la semana pasada. Aún así, el formato de Telecinco se mantiene como segunda opción y por encima de los dos dígitos al cosechar un 11% y 750.000 seguidores.

En tercera posición quedó Cuatro, que con el especial de 'First Dates' (8,7%) y 'El Blockbuster' (6,9%) supera al cine de La 1 (6,6%), que sigue demostrando que su talón de alquiles son las noches del viernes y del sábado.

Por último, 'Equipo de Investigación' se tuvo que conformar con un 4,7% y sólo 439.000 adeptos.

