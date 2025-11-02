Ana María Aldón reclama conocer el testamento de Michu y carga contra Gloria Camila: "Recuerdo cómo me lo pide en la cocina..."

Ana María Aldón se sentaba este sábado en 'Fiesta' y reaccionaba a la entrevista de Gloria Camila en '¡De viernes!' tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. Sin pelos en la lengua, la colaboradora de televisión abría un nuevo melón que dejaba sorprendido a todo el plató.

"Yo ayer le habría preguntado una cosa de Michu, fue la única pregunta que me faltó. Quiero saber por qué conmigo no se ha puesto nadie en contacto", decía Ana María. Al parecer, Michu quería que ella cuidara y fuese la tutora legal de su hija y desde el fallecimiento de esta, nadie se ha puesto en contacto.

"Esa niña le recogía, le bañaba, le cambiaba los pañales, le daba los potitos... todo. Ella me lo pidió a mí porque era yo quien cuidaba y hay algo que se me escapa, porque a mí no me ha llamado nadie todavía. Fui quien se comprometió con su madre. Recuerdo cómo me lo pide en la cocina... La noche que falleció a las once de la noche literalmente no dormí, porque sabía lo que ella me había pedido a mí. Alguien se tiene que poner en contacto conmigo", afirmaba Aldón.

Además, la diseñadora comentaba que "si estoy en las últimas voluntades asumiré lo que me corresponda porque para eso en su día me comprometí" y anunciaba que quiere "cumplir con todo lo que moralmente se me pidió y lo que legalmente me corresponda".

Ana María no tiene miedo a una posible demanda por parte de Gloria Camila y dejaba claro que "es ella la que toma sus decisiones y yo no tengo nada que decir de verdad". En cuanto al testamento de Michu, la colaboradora desvelaba que lo único que tiene "es incertidumbre de no saber, simplemente necesito saber, ¿no?".